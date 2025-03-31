Акції в Азії падають на тлі наближення мит Трампа; сильний індекс ділової активності в Китаї надає обмежену підтримку

Більшість азіатських акцій різко впали в понеділок, оскільки неприйняття ризику зросло в очікуванні нових торгових мит від президента США Дональда Трампа цього тижня, в той час як китайські ринки знизилися, незважаючи на сильні дані по діловій активності.

Регіональні ринки також перейняли слабкість від Волл-стріт, яка впала в п'ятницю після того, як ключовий показник інфляціїза лютий виявився сильнішим, ніж очікувалося. Ф'ючерси на американські фондові індекси впали на азіатських торгах в понеділок.

Занепокоєння з приводу мит Трампа різко зросло після того, як Wall Street Journal повідомив, що він розглядає можливість введення більших і ширших мит проти основних торгових партнерів США.

Трамп має намір представити низку взаємних мит 2 квітня, а також може запровадити мита на ключові сировинні товари, напівпровідники та фармацевтичну продукцію. Минулого тижня він оголосив про 25% мита на всі автомобілі іноземного виробництва в США.

Невизначеність щодо мит Трампа призвела до того, що більшість азіатських ринків зазнали значних втрат у березні, оскільки інвестори тікали з ризикованих активів через торговельні та економічні перебої в усьому світі.

Японський Nikkei 225 впав на 3,9%, а південнокорейський KOSPI - на 2,6%. Японський індекс TOPIX також втратив 3,3%, що стало трьома найбільшими втратами в Азії в понеділок.

Три індекси постраждали від глибоких втрат в автомобільних і технологічних акціях, які продовжили падіння минулого тижня після оголошення мит Трампом.

Японські акції отримали змішані сигнали від сильніших, ніж очікувалося, даних по промисловому виробництву і слабших, ніж очікувалося, даних по роздрібних продажах.

Основні акції технологічних компаній - особливо тих, чия пропозиція залежить від штучного інтелекту - впали на тлі постійних сумнівів щодо надлишку пропозиції в інфраструктурі центрів обробки даних штучного інтелекту.

Минулого тижня американські акції технологічних компаній впали на цьому тлі, особливо після того, як з'явилися повідомлення про те, що великий інвестор в ШІ Microsoft скасував кілька договорів оренди дата-центрів.

Більш широкі азіатські ринки також впали на тлі стійкого неприйняття ризику до запровадження мит Трампа. Австралійський ASX 200 знизився на 1,6% перед завершенням засідання Резервного банку Австралії у вівторок, на якому, як очікується, центральний банк залишить ставки без змін.

Кілька ринків Південної та Південно-Східної Азії були закриті на вихідний день.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали приблизно на 0,7% кожен, а гонконгський індекс Hang Seng знизився на 1,5%.

Місцеві акції, схоже, отримали незначну підтримку від сильніших, ніж очікувалося, даних індексу менеджерів із закупівель за березень, які показали зростання як у виробничій, так і в невиробничій сферах.

Це свідчить про те, що нещодавні стимулюючі заходи Пекіну приносять свої плоди. Країна запланувала найагресивніший раунд стимулюючих заходів до кінця 2024 року.

Але Китай все ще стикається зі зростаючим негативним впливом на економіку через торговельний порядок денний США, де Трамп планує запровадити ще жорсткіші торговельні мита проти країни.

Тим не менш, оптимізм щодо стимулюючих заходів Пекіна призвів до того, що за останні два місяці китайські ринки значно перевершили своїх регіональних конкурентів.