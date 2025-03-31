Волл-стріт впала, оскільки свіжі дані підживлюють інфляційні побоювання

Акції Волл-стріт різко впали в п'ятницю, через розпродаж акцій Amazon, Microsoft та інших технологічних важковаговиків, після того, як американські дані розпалили побоювання щодо слабкого економічного зростання та високої інфляції через те, що адміністрація Трампа підвищує мита.

Споживчі витрати в США в лютому відновилися менше, ніж очікувалося, в той час як показник базових цін виріс найбільше за 13 місяців.

Посилює занепокоєння опитування Мічиганського університету, яке показало, що 12-місячні інфляційні очікування споживачів у березні злетіли до найвищого рівня за майже 2 з половиною роки, і вони очікують, що інфляція залишиться високою і в наступному році.

Ці дані посилили побоювання, що потік митних заяв президента США Дональда Трампа з моменту його вступу на посаду в січні призведе до зростання цін на імпортні товари, прискорить інфляцію і стримуватиме Федеральний резерв від зниження процентних ставок.

Інфляційні та митні занепокоєння призвели до різкого падіння акцій найцінніших компаній Волл-стріт: Apple впала на 2,7%, Microsoft - на 3%, а Amazon - на 4,3%.

«Ще одним важливим застереженням для інвесторів є те, що вплив мит на інфляцію ще не відобразився в даних, тому ми вважаємо, що це затишшя перед митним штормом, і в найближчі місяці інфляція, швидше за все, піде більше вгору, ніж долу», - сказав Грег Бассук, генеральний директор AXS Investments в Нью-Йорку.

Індекс S&P 500 знизився на 1,97% до 5 580,94 пунктів.

Nasdaq впав на 2,70% до 17 322,99 пунктів, а Dow Jones Industrial Average - на 1,69% до 41 583,90 пунктів.

Десять з 11 галузевих індексів S&P 500 знизилися, на чолі зі зниженням індексу послуг зв'язку на 3,81%, за яким на 3,27% впали індекси споживчих дискреційних товарів.

Ф'ючерси на процентні ставки вказують на те, що трейдери припускають 76% ймовірність того, що ФРС знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів на червневому засіданні, згідно з CME FedWatch.

Після п'ятничних втрат S&P 500 впав приблизно на 9% від свого рекордно високого закриття 19 лютого. Nasdaq впав приблизно на 14% від свого рекордно високого закриття 16 грудня.

«Проблема в тому, що ми не знаємо правил, і бізнес дуже бореться з цим», - сказав Боб Долл, головний виконавчий директор Crossmark Investments.

Частково економічна слабкість, яку ми відчуваємо і, ймовірно, побачимо ще більше, є наслідком того, що приватні особи і компанії кажуть: «Я не зовсім впевнений, що принесе завтрашній день, тому буду трохи обережнішим».

Індекс, що відслідковує чутливі до процентних ставок банки, впав на 2,3%.

Індекс волатильності CBOE виріс майже на 3 пункти до тижневого максимуму.

Акції CoreWeave відкрилися майже на 3% нижче ціни пропозиції під час дебюту на біржі Nasdaq в п'ятницю, коли компанія, що розробляє інфраструктуру штучного інтелекту за підтримки Nvidia, дебютувала на біржі. Цей слабкий дебют може зруйнувати надії на значне відновлення котирувань на фондовому ринку, особливо в той час, коли фондові ринки борються з потрясіннями, пов'язаними з митами.

Непохитна прихильність Трампа до 25% мита на імпорт автомобілів, який має набути чинності цього тижня, другий день тиснула на акції автомобільних компаній: General Motors впав на 1,1%, а Ford втратив 1,8%.

За тиждень S&P 500 впав на 1,5%, Nasdaq - на 2,6%, а Dow - приблизно на 1%.

Зараз увага прикута до нового раунду мит, які адміністрація Трампа має оприлюднити 2 квітня, причому Трамп нещодавно натякнув, що ці заходи можуть відрізнятися від прямого мита «око за око», яке він обіцяв раніше.

Акції Lululemon Athletica впали на 14% після того, як виробник спортивного одягу знизив свої річні прогнози, посилаючись на непередбачуваність мит.

Акції гірничодобувних компаній Harmony Gold and Gold Fields зросли на 9,5% і 4,5%, відповідно, на тлі зростання цін на золото, пов'язаного з побоюваннями щодо торговельної війни.

Індекс S&P 500 знаходиться на шляху до першого квартального зниження за останні шість кварталів, тоді як технологічний індекс Nasdaq очікує найглибшого квартального падіння з 2022 року.

UBS Global Wealth Management знизив цільовий показник S&P 500 на кінець року до 6400 з 6600.

Акції Wolfspeed впали на 52% на наступний день після того, як виробник мікросхем призначив нового генерального директора на тлі боротьби за поліпшення свого фінансового становища.

Акції, що знижуються, переважали над акціями, що зростають, в індексі S&P 500 у співвідношенні 4,5 до одного.

Індекс S&P 500 досяг 10 нових максимумів і 23 нових мінімумів; індекс Nasdaq зафіксував 35 нових максимумів і 358 нових мінімумів.

Обсяги торгів на американських біржах були відносно невеликими - 14,3 мільярда акцій, порівняно з середнім показником у 16,2 мільярда акцій за попередні 20 сесій.