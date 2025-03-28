Золото злетіло до рекордного максимуму близько $3 100 за унцію на тлі митних проблем Трампа

У п'ятницю ціни на золото досягли рекордного максимуму на азіатських торгах, продовживши нещодавнє зростання на тлі підвищеного попиту на банківські активи-прихістки після того, як президент США Дональд Трамп запровадив високі мита на автомобільний сектор.

Інвестори також готуються до потенційно більш високих показників індексу цін PCE, який буде опублікований сьогодні. Цей показник є основним індикатором інфляції, що використовується Федеральною резервною системою США, і, як очікується, вплине на очікування щодо майбутнього зниження процентних ставок.

Золото зростало протягом березня, отримавши вигоду від погіршення апетиту до ризику, оскільки ринки були стурбовані митами Трампа і загрозою рецесії в США. Геополітична напруженість між Росією і Україною, а також зрив перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС підживлювали попит на прихісток.

О 06:47 EET cпотове золото подорожчало на 0,6% до $3 073,79 за унцію, після досягнення рекордного максимуму в $3 077,67 за унцію раніше вдень. Ф'ючерси на золото з терміном дії в травні підскочили на 0,7% до $3 112,72 за унцію після досягнення піку в $3 117,50 за унцію.

Автомита Трампа були основною точкою підтримки для золота протягом останніх двох сесій, коли президент США заявив, що його 25% мита набудуть чинності з 2 квітня.

В цей день Трамп має оголосити про відповідні мита проти низки основних торговельних партнерів США, при цьому обсяг і потенційний вплив його мит є ключовим фактором невизначеності для ринків.

Трамп також погрожував введенням мит проти таких галузей, як напівпровідники та фармацевтика, а також проти окремих сировинних товарів.

Митна політика президента США викликала гнів інших країн: Канада, Китай, Європа та Мексика готують заходи у відповідь, що знаменує початок глобальної торговельної війни.

Ця невизначеність значною мірою вплинула на попит на золото.

Інші дорогоцінні метали також зросли в п'ятницю. Ф'ючерси на платину зросли до $989,55 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло зросли на 0,6% до більш ніж 12-річного максимуму в $35,283 за унцію.

Серед промислових металів, ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,3% до $9 828,80 за тонну, в той час як ф'ючерси на мідь в США впали на 0,4% до $5,1015 за фунт, відступивши від рекордних максимумів, досягнутих на початку цього тижня. Ціни на мідь в США зросли на очікуваннях того, що тарифи Трампа на червоний метал серйозно скоротять поставки міді в країну.

Зараз ринки очікують ключових даних по індексу цін PCE за лютий, який є основним показником інфляції Федеральної резервної системи, щоб отримати більше інформації про економіку США і процентних ставках.

Хоча показники споживчої та виробничої інфляції за місяць продемонстрували деяке уповільнення, компоненти обох показників, які впливають на інфляцію PCE, зросли протягом місяця. Це змусило інвесторів тримати в напрузі очікування потенційно вищого, ніж очікувалось, показника інфляції споживчих цін.

Очікується, що базова інфляція ІСЦ також перевищила річну ціль ФРС у 2%.

Тривка інфляція дає ФРС менше стимулів для зниження процентних ставок, про що центральний банк дав зрозуміти під час засідання на початку місяця.