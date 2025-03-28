Фінансові новини
- |
- 28.03.25
- |
- 09:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Золото злетіло до рекордного максимуму близько $3 100 за унцію на тлі митних проблем Трампа
08:37 28.03.2025 |
У п'ятницю ціни на золото досягли рекордного максимуму на азіатських торгах, продовживши нещодавнє зростання на тлі підвищеного попиту на банківські активи-прихістки після того, як президент США Дональд Трамп запровадив високі мита на автомобільний сектор.
Інвестори також готуються до потенційно більш високих показників індексу цін PCE, який буде опублікований сьогодні. Цей показник є основним індикатором інфляції, що використовується Федеральною резервною системою США, і, як очікується, вплине на очікування щодо майбутнього зниження процентних ставок.
Золото зростало протягом березня, отримавши вигоду від погіршення апетиту до ризику, оскільки ринки були стурбовані митами Трампа і загрозою рецесії в США. Геополітична напруженість між Росією і Україною, а також зрив перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС підживлювали попит на прихісток.
О 06:47 EET cпотове золото подорожчало на 0,6% до $3 073,79 за унцію, після досягнення рекордного максимуму в $3 077,67 за унцію раніше вдень. Ф'ючерси на золото з терміном дії в травні підскочили на 0,7% до $3 112,72 за унцію після досягнення піку в $3 117,50 за унцію.
Автомита Трампа були основною точкою підтримки для золота протягом останніх двох сесій, коли президент США заявив, що його 25% мита набудуть чинності з 2 квітня.
В цей день Трамп має оголосити про відповідні мита проти низки основних торговельних партнерів США, при цьому обсяг і потенційний вплив його мит є ключовим фактором невизначеності для ринків.
Трамп також погрожував введенням мит проти таких галузей, як напівпровідники та фармацевтика, а також проти окремих сировинних товарів.
Митна політика президента США викликала гнів інших країн: Канада, Китай, Європа та Мексика готують заходи у відповідь, що знаменує початок глобальної торговельної війни.
Ця невизначеність значною мірою вплинула на попит на золото.
Інші дорогоцінні метали також зросли в п'ятницю. Ф'ючерси на платину зросли до $989,55 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло зросли на 0,6% до більш ніж 12-річного максимуму в $35,283 за унцію.
Серед промислових металів, ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,3% до $9 828,80 за тонну, в той час як ф'ючерси на мідь в США впали на 0,4% до $5,1015 за фунт, відступивши від рекордних максимумів, досягнутих на початку цього тижня. Ціни на мідь в США зросли на очікуваннях того, що тарифи Трампа на червоний метал серйозно скоротять поставки міді в країну.
Зараз ринки очікують ключових даних по індексу цін PCE за лютий, який є основним показником інфляції Федеральної резервної системи, щоб отримати більше інформації про економіку США і процентних ставках.
Хоча показники споживчої та виробничої інфляції за місяць продемонстрували деяке уповільнення, компоненти обох показників, які впливають на інфляцію PCE, зросли протягом місяця. Це змусило інвесторів тримати в напрузі очікування потенційно вищого, ніж очікувалось, показника інфляції споживчих цін.
Очікується, що базова інфляція ІСЦ також перевищила річну ціль ФРС у 2%.
Тривка інфляція дає ФРС менше стимулів для зниження процентних ставок, про що центральний банк дав зрозуміти під час засідання на початку місяця.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Білий дім відповів Путіну: влада в Україні визначається її конституцією і народом
ТОП-НОВИНИ
|У Зеленського різко відповіли на заяву Путіна про Україну: «Варто пити таблетки»
|Путін пропонує «тимчасове управління під егідою ООН» для виборів в Україні
|США намагаються контролювати всі основні майбутні інвестиції в інфраструктуру та корисні копалини в Україні – Bloomberg про оновлену угоду
|Зеленський заявив про зрив Росією «енергетичного перемир'я» і закликав США відреагувати
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Золото злетіло до рекордного максимуму близько $3 100 за унцію на тлі митних проблем Трампа
|Долар коливається напередодні даних по інфляції в США та митного удару
|Акції в Азії падають на хвилюванні щодо мит Трампа. Японія падає на гарячому токійському індексі споживчих цін
|S&P 500 знизився на тлі реакції інвесторів на мита Трампа
|Долар США слабшає до євро і фунта, зміцнюється проти єни
|«єОселя» має перейти від прямого іпотечного кредитування населення до компенсування ставок – Рожкова
|Україна має до середини року затвердити стратегію розвитку іпотеки – Рожкова
Бізнес
|Робомасажистка Анна: у Чехії запустили першого у світі масажного робота з ШІ Rocozyer, і він не жартує з целюлітом
|У Каліфорнії тепер більше зарядних станцій для електромобілів, ніж заправних станцій
|Мороз і Альпи: Daimler Truck випробовує в горах нове покоління водневих вантажівок
|США додали 50 китайських компаній до експортного чорного списку, щоб обмежити можливості Пекіна у сфері ШІ та чипів
|Китайські вчені розробили новий матеріал для літій-іонних акумуляторів, який дає змогу заряджати їх до 70% лише за 45 секунд
|DeepSeek представила оновлену ШІ-модель з покращеними можливостями програмування
|Вчені у 3200 разів підвищили швидкість читання даних, збережених на ДНК — 10 хвилин замість кількох днів