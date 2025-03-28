S&P 500 знизився на тлі реакції інвесторів на мита Трампа

Індекс S&P 500 знизився в четвер, оскільки інвестори реагували на останню заяву президента США Дональда Трампа про торговельні мита, яка вдарила по акціях General Motors і Ford.

У середу Трамп представив свій план введення 25% мита на імпортні автомобілі і легкі вантажівки з 3 квітня, в той час як мито на автозапчастини починає діяти з 3 травня. Інвестори також готуються до хвилі взаємних мит, які Трамп планує оголосити в середу, хоча президент натякнув, що може бути місце для гнучкості.

Під час волатильної сесії на Волл-стріт акції General Motors впали більш ніж на 7%, а Ford - на 3,9%. Виробники автозапчастин Aptiv і BorgWarner втратили близько 5% кожен.

Tesla зросла на 0,4%, оскільки інвестори вважають, що виробник електромобілів менше постраждає від мит через те, що його продукція переважно виробляється всередині країни.

Apple додала 1,05%, що допомогло обмежити падіння S&P 500.

Мінлива торговельна політика Трампа створила невизначеність на Волл-стріт, оскільки інвестори стурбовані потенційними перебоями в ланцюжках поставок, стримуванням інвестицій і примарою інфляції, що загрожує глобальному економічному зростанню.

«Інвестори дуже обережні і насторожено ставляться до Трампа та його політики. Навіть більше, ніж політики, просто постійні зміни», - сказав Джед Еллербрук, портфельний менеджер Argent Capital у Сент-Луїсі, штат Міссурі, - «Це змушує людей дуже нервувати, приймаючи довгострокові інвестиційні рішення, незалежно від того, чи ми говоримо про компанії, чи про інвесторів».

S&P 500 знизився на 0,33% і завершив сесію на позначці 5 693,31 пунктів.

Nasdaq впав на 0,53% до 17 804,03 пунктів, а Dow Jones Industrial Average знизився на 0,37% до 42 299,70 пунктів.

З 11 галузевих індексів S&P 500 вісім знизилися, на чолі з енергетичними індексами, які впали на 0,85%, за ними на 0,84% знизилися індекси послуг зв'язку.

Кількість американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, знизилась минулого тижня, в той час як рівень безробіття в березні, схоже, залишився стабільним.

Також у четвер було переглянуто показник зростання валового внутрішнього продукту в четвертому кварталі до 2,4%, що перевищило консенсус-оцінку в 2,3% в опитуванні Reuters.

Акції Dollar Tree підскочили на 11%, оскільки кілька аналітиків підвищили свої цінові орієнтири після того, як в середу дисконтний рітейлер заявив, що продав свій проблемний бізнес Family Dollar приблизно за 1 мільярд доларів.

Інвестори в п'ятницю зосередяться на лютневому індексі цін на особисте споживання - ключовому показнику інфляції Федерального резерву.

Трейдери скоротили свої позиції в американських акціях, і S&P 500 впав приблизно на 7% від свого рекордно високого закриття 19 лютого. Nasdaq впав майже на 12% від свого рекордно високого закриття 16 грудня.

І S&P 500, і Nasdaq знаходяться на шляху до того, щоб завершити перший квартал 2025 року в мінусі. Поки що у 2025 році S&P 500 втратив близько 3%, а Nasdaq - майже 8%.

Акції, що падають, переважають акції, що зростають, в індексі S&P 500 у співвідношенні 1,3 до одного.

Індекс S&P 500 показав 15 нових максимумів і сім нових мінімумів. Nasdaq зафіксував 34 нових максимуми та 195 нових мінімумів.

Обсяги торгів на американських біржах були відносно невеликими - 14,7 мільярдів акцій, порівняно з середнім показником у 16,3 мільярдів акцій за попередні 20 сесій.