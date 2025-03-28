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S&P 500 знизився на тлі реакції інвесторів на мита Трампа
07:41 28.03.2025 |
Індекс S&P 500 знизився в четвер, оскільки інвестори реагували на останню заяву президента США Дональда Трампа про торговельні мита, яка вдарила по акціях General Motors і Ford.
У середу Трамп представив свій план введення 25% мита на імпортні автомобілі і легкі вантажівки з 3 квітня, в той час як мито на автозапчастини починає діяти з 3 травня. Інвестори також готуються до хвилі взаємних мит, які Трамп планує оголосити в середу, хоча президент натякнув, що може бути місце для гнучкості.
Під час волатильної сесії на Волл-стріт акції General Motors впали більш ніж на 7%, а Ford - на 3,9%. Виробники автозапчастин Aptiv і BorgWarner втратили близько 5% кожен.
Tesla зросла на 0,4%, оскільки інвестори вважають, що виробник електромобілів менше постраждає від мит через те, що його продукція переважно виробляється всередині країни.
Apple додала 1,05%, що допомогло обмежити падіння S&P 500.
Мінлива торговельна політика Трампа створила невизначеність на Волл-стріт, оскільки інвестори стурбовані потенційними перебоями в ланцюжках поставок, стримуванням інвестицій і примарою інфляції, що загрожує глобальному економічному зростанню.
«Інвестори дуже обережні і насторожено ставляться до Трампа та його політики. Навіть більше, ніж політики, просто постійні зміни», - сказав Джед Еллербрук, портфельний менеджер Argent Capital у Сент-Луїсі, штат Міссурі, - «Це змушує людей дуже нервувати, приймаючи довгострокові інвестиційні рішення, незалежно від того, чи ми говоримо про компанії, чи про інвесторів».
S&P 500 знизився на 0,33% і завершив сесію на позначці 5 693,31 пунктів.
Nasdaq впав на 0,53% до 17 804,03 пунктів, а Dow Jones Industrial Average знизився на 0,37% до 42 299,70 пунктів.
З 11 галузевих індексів S&P 500 вісім знизилися, на чолі з енергетичними індексами, які впали на 0,85%, за ними на 0,84% знизилися індекси послуг зв'язку.
Кількість американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, знизилась минулого тижня, в той час як рівень безробіття в березні, схоже, залишився стабільним.
Також у четвер було переглянуто показник зростання валового внутрішнього продукту в четвертому кварталі до 2,4%, що перевищило консенсус-оцінку в 2,3% в опитуванні Reuters.
Акції Dollar Tree підскочили на 11%, оскільки кілька аналітиків підвищили свої цінові орієнтири після того, як в середу дисконтний рітейлер заявив, що продав свій проблемний бізнес Family Dollar приблизно за 1 мільярд доларів.
Інвестори в п'ятницю зосередяться на лютневому індексі цін на особисте споживання - ключовому показнику інфляції Федерального резерву.
Трейдери скоротили свої позиції в американських акціях, і S&P 500 впав приблизно на 7% від свого рекордно високого закриття 19 лютого. Nasdaq впав майже на 12% від свого рекордно високого закриття 16 грудня.
І S&P 500, і Nasdaq знаходяться на шляху до того, щоб завершити перший квартал 2025 року в мінусі. Поки що у 2025 році S&P 500 втратив близько 3%, а Nasdaq - майже 8%.
Акції, що падають, переважають акції, що зростають, в індексі S&P 500 у співвідношенні 1,3 до одного.
Індекс S&P 500 показав 15 нових максимумів і сім нових мінімумів. Nasdaq зафіксував 34 нових максимуми та 195 нових мінімумів.
Обсяги торгів на американських біржах були відносно невеликими - 14,7 мільярдів акцій, порівняно з середнім показником у 16,3 мільярдів акцій за попередні 20 сесій.
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