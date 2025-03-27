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Фондові індекси Європи знижуються слідом за акціями автовиробників
12:42 27.03.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи знижуються на новинах зі США.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 об 11:27 EET зменшився на 0,6% - до 545,23 пункту.
Британський індикатор FTSE 100 опустився на 0,6%, німецький DAX - на 0,8%, французький CAC 40 - на 0,5%. Іспанський IBEX 35 та італійський FTSE MIB втратили по 0,4% з відкриття ринку.
Негативний вплив на ринки справила, зокрема, заява президента США Дональда Трампа про введення імпортних мит у розмірі 25% на всі автомобілі, вироблені за межами країни. Це рішення має набути чинності 2 квітня. Мита торкнуться і продукції американських автовиробників, зібраної за межами США.
На цій новині падають котирування акцій європейських автовиробників, зокрема Aston Martin - на 5,6%, Mercedes-Benz - на 4,7%, "префи" Porsche AG - на 4,6%, Bayerische Motoren Werke AG - на 4%, Stellantis - на 3,6%, Volkswagen - на 3%, Renault і Daimler Truck - на 1,4%. Ціна паперів Volvo Cars впала на 6,7% - до історичного мінімуму, повідомляє Trading Economics.
Капіталізація найбільших нафтогазовидобувних компаній Європи також знижується: Shell і Equinor - на 0,9%, BP Plc - на 0,5%, TotalEnergies - на 0,1%.
Крім того, дешевшають акції чипмейкерів та інших представників високотехнологічної сфери, зокрема ASML Holding (-0,9%), STMicroelectronics (-0,6%), Infineon Technologies (-1,6%), SAP (-1,7%) і Dassault System (-3,2%).
Шведська Hennes & Mauritz AB, власник другої за величиною в Європі мережі магазинів одягу, несподівано скоротила чистий прибуток більш ніж удвічі в першому фінкварталі (грудень-лютий). Одночасно і цей показник, і виручка виявилися гіршими за очікування експертів. Папери ритейлера втрачають у ціні 0,3%.
Ціна акцій ProSiebenSat.1 Media впала більш ніж на 11%. Медіакомпанія MFE-MediaForEurope, контрольована сім'єю Берлусконі, виставила оферту на викуп акцій німецького конкурента ProSiebenSat.1. MFE буде викуповувати папери за ціною, відповідною до середньозваженої вартості ProSiebenSat.1 за останні три місяці - це мінімальний рівень, якого вимагають німецькі правила.
Акції французької хімічної компанії Arkema дешевшають на 1,3% після того, як аналітики J.P. Morgan погіршили рекомендацію для них до "нижче за ринок" з "нейтрального рівня" через імовірний негативний вплив імпортних мит США.
Тим часом котирування акцій Next підскочили на 6,5% на новині про те, що британська мережа магазинів одягу за підсумками 2025 фінансового року, що завершився в січні, збільшила доподатковий прибуток на 10,1% і продаж на 8,2%.
Папери конкурента Marks & Spencer дорожчають на 3,4%.
Ринкова вартість Endesa піднялася на 2%. Іспанська енергетична компанія оголосила про те, що викупить свої акції на суму до 2 млрд євро кількома траншами до кінця 2027 року.
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