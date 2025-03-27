НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4791 грн/$1

Глава Держдепартаменту зазначив, що американські посадовці працюватимуть над тим, щоб «більш повно зрозуміти, якою є позиція Росії або що вона просить взамін, а потім ми представимо це президенту» і буде прийняте рішення щодо наступного кроку.