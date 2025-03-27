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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4791 грн/$1
12:30 27.03.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 27 березня 2025 року.
|Показник
|26.03.2025
|26.03.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.5883
|41.4791
|-0.26
Данные: НБУ.Курс НБУ на 27 березня- 41,5644 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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