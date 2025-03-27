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КМІС: 77% українців негативно ставляться до проведення виборів під час тимчасового перемир'я

11:33 27.03.2025 |

Фінанси

 

Якщо Україна матиме тимчасове перемир'я без гарантій безпеки, то 77% українців висловлюються проти виборів і обирають варіант, що вибори мають бути лише "після отримання гарантій безпеки або остаточної мирної угоди і повного завершення війни".

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного упродовж 12-22 березня 2025 року.

КМІС: 77% українців негативно ставляться до проведення виборів під час тимчасового перемир'я

 

"77% висловлюються проти виборів і обирають варіант, що вибори мають бути лише "після отримання гарантій безпеки або остаточної мирної угоди і повного завершення війни". При цьому 8% відповіли, що в таких умовах варто проводити вибори, а 11% відповіли, що вибори треба проводити прямо зараз, навіть не чекаючи перемир'я. Тобто загалом 19% підтримують проведення виборів зараз або у разі перемир'я навіть без гарантій безпеки", - повідомляється у пресрелізі КМІС за підсумками дослідження на сайті у четвер.

КМІС вказує, що навіть після можливого перемир'я та з певними гарантіями безпеки 78% респондентів проти проведення виборів.

КМІС: 77% українців негативно ставляться до проведення виборів під час тимчасового перемир'я

 

"Навіть у разі перемир'я з гарантіями безпеки абсолютна більшість - 78% - проти проведення виборів і говорять, що вибори мають бути після остаточної мирної угоди та повного завершення війни. Загалом 19% підтримують проведення виборів (після перемир'я з гарантіями безпеки або навіть прямо зараз)", - йдеться у дослідженні.

КМІС зазначає, що підтримка проведення виборів тісно пов'язана з довірою до президента Зеленського.

"Так, ті, хто не довіряє президенту, у більшій мірі підтримують проведення виборів. При цьому навіть серед них не підтримують - 50% (підтримують вибори - 46%). Серед же тих, хто довіряє президенту, 90% висловлюють проти проведення виборів (підтримують проведення - 8%)", - наголосили у КМІС.

КМІС: 77% українців негативно ставляться до проведення виборів під час тимчасового перемир'я

 

КМІС: 77% українців негативно ставляться до проведення виборів під час тимчасового перемир'я

 

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 12-22 березня 2025 року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого за власною ініціативою додав запитання про довіру Президенту і про необхідність проведення виборів. Методом телефонних інтерв'ю (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1326 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України..

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 3,5% для показників, близьких до 50%, 3,1% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,6% - для показників, близьких до 5%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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