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Ціни на золото зростають, оскільки мита Трампа на авто потрясають ринки і знижують ризики
08:44 27.03.2025 |
Ціни на золото зросли на азіатських торгах у четвер, що було викликано відновленням попиту на прихісток після того, як президент США Дональд Трамп запровадив 25% торгові мита на весь імпорт автомобілів, що ознаменувало ескалацію його митних дій.
Goldman Sachs також підвищив цільову ціну на золото на 2025 рік, прогнозуючи високий попит з боку центральних банків і значні притоки з біржових фондів.
Мита Трампа, які будуть запроваджені 2 квітня разом з низкою інших мит, спричинили втечу від ризиків на світових ринках, а акції Волл-стріт та азійських бірж зазнали значних втрат.
Це призвело до зростання цін на золото на тлі зростаючих побоювань, що Трамп втілить у життя інші свої митні погрози.
О 07:10 EET cпотове золото подорожчало на 0,4% до $3 032,21 за унцію, залишаючись в межах нещодавнього рекордного максимуму. Ф'ючерси на золото з терміном дії в травні зросли на 0,5% до $3 067,42 за унцію.
Хоча на початку тижня золото зафіксувало деякий прибуток, воно все ще залишалося близьким до рекордних максимумів, оскільки невизначеність щодо торговельної та економічної політики США підтримувала попит на цей дорогоцінний метал.
Останні мита Трампа на автомобілі вплинуть на кілька великих економік, включаючи Японію, Європу і Південну Корею, а також, як очікується, призведуть до зростання цін на автомобілі в США, що потенційно може підштовхнути інфляцію в країні.
Трамп має намір оголосити про низку відповідних мит 2 квітня проти щонайменше 15 основних торговельних партнерів США. Президент США також погрожує запровадити мита на імпорт ключових сировинних товарів, а також на інші сектори, такі як напівпровідники та фармацевтика.
Європа, Канада, Китай і Мексика засудили ці мита і пригрозили заходами у відповідь, що може спричинити глобальну торговельну війну, яка може зашкодити економічному зростанню. Це призвело до того, що трейдери почали надавати перевагу золоту як безпечному притулку.
Інші дорогоцінні метали в четвер торгувалися різноспрямовано. Ф'ючерси на платину впали на 0,1% до $968,20 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло зросли на 0,4% до $34,345 за унцію.
Серед промислових металів, ціни на мідь залишалися під тиском очікувань скорочення поставок, особливо якщо Трамп введе мита на імпорт міді. Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,4% до $9 969,20 за тонну, а ф'ючерси на мідь в США - на 0,1% до $5,2485 за фунт.
Цього тижня ф'ючерси на мідь в США досягли рекордного максимуму на ставках на те, що мита Трампа серйозно скоротять фізичні поставки міді в країну.
Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото на кінець 2025 року до $3 300 за унцію з $3 100 за унцію, прогнозуючи більший, ніж очікувалося, приплив інвестицій в ETF і стійкий попит з боку центральних банків, особливо в Азії і на ринках, що розвиваються.
Goldman Sachs очікує, що найбільші центральні банки Азії продовжуватимуть активно купувати золото протягом наступних трьох-шести років, щоб досягти більш високих цілей щодо золотовалютних резервів.
Що стосується ETF, то Goldman Sachs очікує більшого притоку коштів від трейдерів, які шукають прихістку, особливо у випадку рецесії в США. Це, у поєднанні зі збільшенням попиту на золото як інструмент хеджування, може підштовхнути ціни до $3 680 за унцію до кінця 2025 року.
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