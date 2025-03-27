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Волл-стріт різко знизився через занепокоєння щодо мит. Nvidia і Tesla впали

07:51 27.03.2025 |

Фінанси

 

Акції Волл-стріт різко знизилися в середу на тлі збитків Nvidia і Tesla, оскільки інвестори очікували інформації про давно обіцяні мита на імпорт автомобілів в США.

Президент США Дональд Трамп повинен був оголосити про плани щодо мит в автомобільній промисловості на прес-конференції в середу, розширивши глобальну торгову війну, яку він розпочав цього року. Експерти автомобільної промисловості очікують, що цей крок призведе до зростання цін і зупинить виробництво. Протягом декількох тижнів Трамп обіцяв оголосити про введення взаємних мит 2 квітня.

Акції Tesla впали на 5,6%, а General Motors - на 3,1%, оскільки інвестори були не впевнені в масштабах мит, заходах у відповідь з боку торгових партнерів і потенційних хвильових ефектах для світової економіки та бізнесу.

«Ринки ненавидять митну невизначеність, особливо коли це стосується автомобілів. Автомобілі - це «нульова точка» негативного впливу мит на економіку», - сказав Джеймі Кокс, керуючий партнер Harris Financial Group.

Акції важких виробників чіпів впали, Nvidia майже на 6%, а Broadcom - майже на 5%, що призвело до падіння індексу чіпів PHLX на 3,3%.

Індекс S&P 500 знизився на 1,12% і завершив сесію на позначці 5 712,20 пунктів. Nasdaq знизився на 2,04% до 17 899,02 пунктів, а Dow Jones Industrial Average знизився на 0,31% до 42 454,79 пунктів.

З 11 галузевих індексів S&P 500 шість знизилися, на чолі з інформаційними технологіями, які впали на 2,46%, за ними на 2,04% знизилися індекси послуг зв'язку.

Опитування виявило зниження оптимізму серед топ-менеджерів компаній у першому кварталі.

Компанії, які побоюються підвищення цін, пов'язаного з підвищенням мит, намагаються створити запаси. Дані показали несподіване зростання замовлень на товари тривалого користування в США минулого місяця.

Barclays переглянув свій цільовий показник S&P 500 в бік зниження до 5900 пунктів з 6600. S&P 500 вже втратив 3% у 2025 році, в той час як Nasdaq знизився на понад 7%.

Цього тижня основна увага буде прикута до індексу цін на витрати на особисте споживання - ключового показника інфляції ФРС, який буде опублікований у п'ятницю.

Президент ФРБ Міннеаполіса Ніл Кашкарі заявив, що він не впевнений в ефекті мит Трампа, але він допускає, що вони можуть підштовхнути ціни вгору, аргументуючи необхідність підвищення процентних ставок.

Акції Dollar Tree зросли на 3,1% після того, як мережа дисконтних магазинів повідомила, що наближається до продажу свого бізнесу Family Dollar консорціуму приватних інвесторів за близько $1 млрд.

Котирування GameStop підскочили майже на 12% після того, як рада директорів одноголосно схвалила включення біткоїна в якості резервного активу казначейства.

В індексі S&P 500 кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,1 до одного.

Індекс S&P 500 показав 16 нових максимумів і 6 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 33 нових максимуми і 197 нових мінімумів.

Обсяги торгів на американських біржах були відносно невеликими - 15,5 мільярдів акцій, порівняно з середнім показником у 16,2 мільярдів акцій за попередні 20 сесій.

За матеріалами: investing.com
 

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