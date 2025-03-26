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BlackRock запускає новий продукт для торгівлі біткоїнами на європейських біржах
14:15 26.03.2025 |
BlackRock Inc., найбільша у світі компанія з управління активами, виходить на європейський ринок криптофондів.
Про це пише Bloomberg.
Після успіху біткоїн-трасту в США, компанія запускає біржовий продукт iShares Bitcoin ETP (IB1T), який буде доступний на біржах Xetra, Euronext Paris та Euronext Amsterdam.
Європейський інструмент стане першим криптовалютним ETP BlackRock за межами Північної Америки. "Це відображає те, що дійсно можна вважати переломним моментом в індустрії", - заявила глава iShares у Європі та на Близькому Сході Мануела Сперандео.
Компанія тимчасово відмовилася від 10 базисних пунктів комісії, що знизить витрати інвесторів до 0,15% до кінця року. Біткоїни для забезпечення ETP зберігатиме Coinbase Global Inc.
Зазначається, що фонд відкритий для інституційних та досвідчених роздрібних інвесторів.
У виданні додають, що найбільший криптовалютний фонд у Європі, CoinShares, наразі управляє активами на 1,3 млрд дол із комісією 0,25% - стільки ж братиме BlackRock після завершення пільгового періоду.
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