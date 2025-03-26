Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

BlackRock запускає новий продукт для торгівлі біткоїнами на європейських біржах

14:15 26.03.2025 |

Фінанси

 

BlackRock Inc., найбільша у світі компанія з управління активами, виходить на європейський ринок криптофондів.

Про це пише Bloomberg.

Після успіху біткоїн-трасту в США, компанія запускає біржовий продукт iShares Bitcoin ETP (IB1T), який буде доступний на біржах Xetra, Euronext Paris та Euronext Amsterdam.

Європейський інструмент стане першим криптовалютним ETP BlackRock за межами Північної Америки. "Це відображає те, що дійсно можна вважати переломним моментом в індустрії", - заявила глава iShares у Європі та на Близькому Сході Мануела Сперандео.

Компанія тимчасово відмовилася від 10 базисних пунктів комісії, що знизить витрати інвесторів до 0,15% до кінця року. Біткоїни для забезпечення ETP зберігатиме Coinbase Global Inc.

Зазначається, що фонд відкритий для інституційних та досвідчених роздрібних інвесторів.

У виданні додають, що найбільший криптовалютний фонд у Європі, CoinShares, наразі управляє активами на 1,3 млрд дол із комісією 0,25% - стільки ж братиме BlackRock після завершення пільгового періоду.

BlackRock запускає новий продукт для торгівлі біткоїнами на європейських біржах
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: bitcoin, BlackRock
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6949
  0,0503
 0,12
EUR
 1
 45,1389
  0,0503
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2229  0,05 0,12 41,8543  0,03 0,08
EUR 44,6214  0,06 0,13 45,3586  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5925  0,13 0,31 41,6000  0,14 0,34
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес