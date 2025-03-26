Українські євробонди після перемовин в Ер-Ріяді трохи подорожчали на відміну від акцій у Варшаві

Ринок єврооблігацій України відреагував деяким оптимізмом на результати дводенних російсько-американських та українсько-американських переговорів в Ер-Ріяді: котирування єврооблігацій України, за даними Франкфуртської фондової біржі, зросли на 2,2-3,5%.

Найменшим було подорожчання єврооблігацій із погашенням у 2029 році - на 2,2%, до 68,1% від номіналу, тоді як облігації із погашенням у 2035-2036 роках виросли в ціні відповідно на 3,5-3,0%, до 55,4-54,6% від номіналу.

ВВП-варанти також подорожчали на 1,4% - до 77,6% від умовного номіналу.

На Лондонській фондовій біржі (LSE), де нема такого впливу роздрібних інвесторів, як на Варшавській (WSE), курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП після невеличкого зростання зранку опівдні за Києвом повернувся на рівень початку дня, тоді як акції гірничорудної компанії Ferrexpo подорожчали на 3,56%.

Щодо торгів на WSE, то індекс українських акцій WIG-Ukraine опівдні за Києвом знизився на 1,51% - до 629,37 пунктів після невеликого зростання на 0,21% напередодні.

Згідно з даними WSE, тільки курс акцій Milkiland не змінився через дві години торгів, тоді як агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" із землями біля фронту зменшився на 4,67% і 2,26%, KSG-Agro - на 0,25%, найбільшого у країні виробника цукру "Астарти" - на 0,17%.

Акції компанії Coal Energy (всі ці папери входять до складу індексу) зі зупиненими через війну шахтами, які раніше найшвидше росли, подешевшали в ціні на 4,86%.

Крім того, на 3,39% впали в ціні акції найбільшого українського виробника олії - "Кернелу", - які не входять до складу індексу через малу free-float.

Як повідомлялося, WIG-Ukraine в перший день війни 24 лютого 2024 року провалився з 574,37 пунктів до 361,98 пунктів, а в травні 2024 року опустився нижче 200 пунктів. Після перемоги Трампа восени минулого року він зріс приблизно з 240 пунктів до 350, а з середини лютого на новинах про початок переговорів про мир підскочив до 640-650 пунктів.