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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,5883 грн/$1
12:39 26.03.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 26 березня 2025 року.
|Показник
|25.03.2025
|26.03.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7033
|41.5883
|0.28
Данные: НБУ.Курс НБУ на 26 березня- 41,6949 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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