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Європейські ринки акцій знижуються

12:30 26.03.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи знижуються в середу, інвестори оцінюють макроекономічні та корпоративні новини.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 об 11:47 EET знизився на 0,74% - до 548,49 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втрачає 0,06%, німецький DAX - 0,89%, французький CAC 40 - 0,88%, італійський FTSE MIB - 0,81%, іспанський IBEX 35 - 0,4%.

Споживчі ціни у Великій Британії в лютому зросли на 2,8% у річному вираженні, йдеться в опублікованому в середу звіті Національного статистичного управління (ONS) країни. Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з 3% у січні.

Аналітики в середньому прогнозували зростання цін минулого місяця на 2,9%, за даними Trading Economics.

Тим часом іспанська економіка в четвертому кварталі 2024 року зросла на 0,8% порівняно з попередніми трьома місяцями, ідеться в повідомленні національного статистичного агентства INE, яке представило остаточні дані. Показник збігся із попередньою оцінкою і з темпами зростання в третьому кварталі.

Інвестори також оцінюють нові висловлювання президента США Дональда Трампа, який у вівторок підтвердив намір не передбачати масштабних винятків із дзеркальних мит на товари з двох країн, що мають набути чинності 2 квітня.

Єврокомісар із питань торгівлі Марош Шефчович у вівторок обговорив з американськими чиновниками мита на товари з ЄС, проте результати переговорів залишаються незрозумілими.

Акції британської будівельної Vistry Group дешевшають на 5,2%. Компанія відмовилася від виплати фінальних дивідендів на тлі слабких результатів.

Капіталізація одних з найбільших компаній Європи - німецького розробника ПЗ SAP і французького виробника товарів класу "люкс" LVMH - скорочується на 2% і 0,8% відповідно.

У Франції також помітно втрачають у ціні папери Michelin (-3,5%), Sanofi (-2,2%), ArcelorMittal і Hermes (-1,8% в обох).

В Італії серед лідерів падіння перебувають Ferrari N.V. (-1,8%), Davide Campari-Milano (-1,5%), STMicroelectronics (-1,4%) і Pirelli (-1,3%). Виробник кабелів Prysmian скорочує капіталізацію на 1,6% після новин про купівлю американської Channell Commercial за $1,15 млрд.

Ринкова вартість німецької Siemens Energy зростає на 3,4% - максимально в складі DAX. Компанія анонсувала продаж 90% бізнесу у сфері вітрогенераторів в Індії та Шрі-Ланці консорціуму на чолі з підрозділом інвестиційної TPG. Суму угоди не повідомляють.

Котирування паперів інших великих емітентів з ФРН - Rheinmetall і RWE - збільшуються на 0,7% і 1,2% відповідно.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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