Долар дрейфує через невпевненість трейдерів щодо американських мит

У середу курс долара дрейфував, оскільки слабкі дані по індексу довіри в США і занепокоєння щодо впливу масштабних мит на економічне зростання США загальмували нещодавній відскок.

Після того, як долар ненадовго опустився нижче 150 ієн, він піднявся до 150,55 ієни на азіатській сесії, але трейдерам не вистачало впевненості, в той час як насувається важкий тиждень, пов'язаний із запровадженням мит.

Євро, який провів тиждень, знижуючись з п'ятимісячного максимуму, стабілізувався на рівні $1,0783. Фунт стерлінгів утримався на рівні $1,2931 напередодні публікації даних по інфляції в Британії та оновлення бюджету, яке має відбутися цього дня.

Євро та російський рубль майже не відреагували на домовленості США з Росією та Україною щодо призупинення нападів на морські та енергетичні об'єкти, хоча ціни на пшеницю впали, оскільки США заявили, що наполягатимуть на скасуванні санкцій проти російського сільського господарства.

Це залишає в центрі уваги наступний тиждень, коли президент США Дональд Трамп пригрозив ввести - або, принаймні, надати деталі - новий раунд мит на автомобілі, мікросхеми і фармацевтичні препарати.

Чутливий до торгівлі австралійський долар коливався трохи вище 63 центів, лише злегка коливаючись, коли лютневі дані по споживчій інфляції виявилися трохи м'якшими, ніж очікувалося.

Австралійський долар майже не відреагував на ухвалений у вівторок федеральний бюджет, який пообіцяв зниження податків і додаткові запозичення для фінансування заходів допомоги виборцям напередодні травневих виборів.

«Основним драйвером для AUD/USD протягом наступних кількох тижнів, а можливо і місяців, буде нова торговельна політика США і реакція іноземних урядів», - сказав стратег Commonwealth Bank of Australia Джо Капурсо (Joe Capurso).

«Якщо наступного тижня учасники ринку будуть здивовані більшими, ніж очікувалося, митами США і відповідними заходами інших урядів, пара AUD/USD може протестувати рівень $0,60 в найближчі тижні».

Новозеландський долар трохи зміцнився до $0,5750.

Мита і загрози введення мит вже призвели до контрінтуїтивних рухів на валютних ринках, оскільки побоювання, що вони можуть сповільнити зростання США, поставили під сумнів припущення про те, що мита не повинні бути інфляційними і сприяти підвищенню курсу долара.

Опубліковані у вівторок дані, що свідчать про те, що в березні споживча довіра в США впала до найнижчого рівня за останні чотири роки, підкреслили, наскільки невизначеність тяжіє над домогосподарствами.

За квартал індекс долара, який сильно виріс у період з вересня по січень, знизився приблизно на 4%. У другій половині дня в Азії він зупинився на позначці 104,32.

На ринках, що розвиваються, турецька ліра закріпилася трохи нижче 38 за долар після того, як міністр фінансів і голова центрального банку заявили інвесторам, що вони зроблять все необхідне для приборкання ринкових потрясінь, викликаних арештом головного політичного суперника президента Тайіпа Ердогана.

Індонезійська валюта балансувала біля рекордно низького рівня, оскільки занепокоєння щодо сповільнення зростання та збільшення державних витрат похитнуло довіру до найбільшої економіки Південно-Східної Азії.