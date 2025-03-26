Ціни на золото трохи знизилися, мідь зростає на заяві Трампа про мита

Ціни на золото трохи знизилися на азіатських торгах в середу, зіткнувшись з деякими спробами зафіксувати прибуток, оскільки трейдери очікували нових сигналів щодо планів президента США Дональда Трампа стосовно підвищення торгових мит.

Серед промислових металів мідь різко подешевшала після зростання до дев'ятимісячних максимумів на початку сесії на повідомленнях про те, що Трамп незабаром введе мита на червоний метал.

Ціни на інші метали також знизилися, оскільки цього тижня основна увага прикута до низки ключових економічних показників США, які, як очікується, дадуть більше розуміння того, чи відбувається уповільнення зростання.

Золото все ще залишалося вище позначки $3 000 за унцію і було близьким до рекордних максимумів, досягнутих в березні. Апетит до активів-прихістків, незважаючи на деякі нещодавні сплески, залишався в основному стійким.

О 06:29 EET cпотове золото подешевшало на 0,1% до 3 015,73 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в травні, подешевшали на 0,2% до 3 048,25 доларів за унцію.

Попит на золото все ще залишався відносно високим, оскільки ринки боролися з безліччю невизначеностей.

Трамп в інтерв'ю Newsmax у вівторок ввечері дав більш загадкові коментарі щодо своїх митних планів. Трамп сказав, що він прагне мати небагато винятків у своїх тарифах, але що він був більш м'яким, ніж суворим.

Трамп має намір оголосити про взаємні мита щонайменше проти 15 основних торгових партнерів США 2 квітня - в день, який він неодноразово називав «днем визволення».

Але з огляду на його нещодавні зміни щодо мит проти Канади і Мексики, ринки залишаються невизначеними щодо масштабу і впливу його порядку денного.

Окрім мит, цього тижня увага буде зосереджена на низці показників, які дадуть більше інформації про економіку США.

Пізніше в середу будуть опубліковані дані щодо товарів тривалого користування, а потім - переглянутий показник валового внутрішнього продукту за четвертий квартал. У п'ятницю вийдуть дані по індексу цін PCE - основний показник інфляції, який використовує Федеральний резерв.

Кілька чиновників ФРС також мають виступити в найближчі дні.

Серед інших дорогоцінних металів, ф'ючерси на платину впали на 0,5% до $970,0 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,2% до $34,123 за унцію.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів знизились на 1,5% до $9 962,12 за тонну, в той час як травневі ф'ючерси на мідь стабілізувались на рівні $5,2440 за фунт.

Ф'ючерси на LME виросли до дев'ятимісячного максимуму в $10 168,70 за тонну на початку сесії, після того як агентство Bloomberg повідомило, що Трамп може ввести мита в розмірі 25% на червоний метал протягом декількох тижнів, набагато раніше встановленого терміну в 270 днів.

Ціни на мідь різко зросли в травні на ставках на те, що мита Трампа серйозно скоротять поставки міді в США.

Крім того, закриття металургійних заводів у Китаї, як очікується, також вплине на світову пропозицію міді.