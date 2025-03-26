Акції в Азії ростуть на тлі зниження побоювань щодо мит. Австралія зростає на м'якому індексі споживчих цін

Більшість азіатських акцій виросли в середу, продовживши недавнє зростання на тлі зниження побоювань щодо впливу запланованих президентом США Дональдом Трампом торгових мит, в той час як регіональні акції технологічних компаній слідували за своїми американськими аналогами.

Австралійські акції показали найкращі результати дня після того, як більш м'які, ніж очікувалося, дані по інфляції сприяли зростанню бетів на подальше зниження процентних ставок Резервним банком Австралії.

Гонконгські акції відновилися після втрат вівторка, в той час як японські акції урізали попередній прибуток після того, як голова Банку Японії Кадзуо Уеда попередив, що центральний банк і надалі підвищуватиме ставки.

Азійські ринки отримали деякі позитивні сигнали від Волл-стріт, яка у вівторок закрилася трохи вище завдяки зростанню основних акцій технологічних компаній. Але невизначеність щодо мит Трампа і слабкі дані по споживчій довірі обмежили більш широке зростання.

Ф'ючерси на американські фондові індекси незначно виросли на азіатських торгах після того, як Трамп заявив в інтерв'ю Newsmax, що він, ймовірно, буде більш м'яким, ніж взаємним, щодо своїх мит 2 квітня, але він також не хоче робити занадто багато винятків зі своїх мит.

Попередні повідомлення про те, що майбутні мита Трампа будуть менш суворими, ніж очікувалося, допомогли підтримати азійські ринки цього тижня, хоча інвестори все ще залишалися невпевненими в тому, якими будуть їхні масштаби та вплив.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,7% після того, як дані по індексу споживчих цін за лютий виявилися дещо нижчими за очікування, в той час як базова інфляція також знизилася.

Дані по інфляції вийшли всього через тиждень після більш м'яких даних по ринку праці, причому обидві публікації сприяли зростанню ставок на те, що РБА матиме достатньо простору для подальшого зниження процентних ставок.

Засідання центрального банку відбудеться наступного тижня після того, як він вперше за майже п'ять років знизив ставки в лютому.

РБА сигналізував, що його підхід до подальшого пом'якшення в значній мірі ґрунтується на даних, а двома найбільшими факторами, що його турбують, є висока інфляція та обмежений ринок праці. Аналітики Capital Economics вважають, що центральний банк, швидше за все, залишить ставки без змін на засіданні наступного тижня, але більш м'яка інфляція дає йому підстави знизити ставки ще принаймні два рази цього року.

Азійські ринки були в основному оптимістично налаштовані: гонконгський індекс Hang Seng виріс на 0,6%, відновивши частину нещодавніх втрат, оскільки індекс зазнав удару через фіксацію прибутку на трирічних максимумах. Акції технологічних компаній також виросли слідом за своїми американськими колегами.

Основна увага була зосереджена на новинах про можливості штучного інтелекту в Китаї, а також на планах Пекіну щодо додаткових стимулів. Континентальний індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite трохи знизилися на тлі побоювань щодо нових торгових заходів США проти Пекіна.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX виросли на 0,3% і 0,2% відповідно, торгуючись значно нижче внутрішньоденних максимумів. Обидва індекси знизили попередній ріст після того, як глава Банку Японії Уеда попередив, що центральний банк продовжить підвищувати процентні ставки, якщо економіка залишиться на правильному шляху.

Дані по індексу цін на корпоративні послуги в Японії - показник інфляції виробників - виявилися трохи прохолоднішими, ніж очікувалося в лютому, але залишилися на рівні 3%, як показали дані в середу.

Серед інших азіатських ринків південнокорейський індекс KOSPI виріс на 0,6% завдяки зростанню акцій місцевих виробників мікросхем, які слідували за своїми американськими аналогами.

Сінгапурський індекс Straits Times виріс на 0,3% після досягнення рекордного максимуму в понеділок. Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися трохи позитивно, оскільки нещодавній відскок індексу охолов.