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Акції США зросли, оскільки трейдери зосередилися на митах
07:56 26.03.2025 |
Акції Волл-стріт завершили торги у вівторок зростанням, а акції Applerising і Nvidia впали, оскільки інвестори оцінювали дані про споживчі настрої і робили ставку на більш гнучку торгову політику адміністрації Трампа наступного тижня.
Президент США Дональд Трамп заявив в понеділок, що автомобільні мита будуть введені найближчим часом, при цьому припустивши, що не всі запропоновані мита будуть введені в дію в заяві від 2 квітня, на якій зосереджена увага Волл-стріт.
«Я не очікую, що ми отримаємо ту ясність, на яку сподівається ринок, але інвестори відчайдушно прагнуть будь-якої ясності в цьому питанні, і в тій мірі, в якій вони її отримають, це буде великий день», - сказав Росс Мейфілд, інвестиційний стратег Baird.
Обтяжений побоюваннями, що мита Трампа сприятимуть інфляції та зашкодять економічному зростанню, індекс S&P 500 у 2025 році знизився приблизно на 2% і знаходиться на шляху до першого квартального збитку з червня 2023 року.
Рейтингове агентство Moody's заявило у вівторок, що фіскальна стійкість Сполучених Штатів перебуває на шляху до подальшого багаторічного зниження, оскільки бюджетний дефіцит зростає, а борг стає менш доступним.
Інший звіт показав падіння споживчої довіри, індекс якої в березні впав до 92,9 - найнижчого показника з лютого 2021 року.
Акції Apple виросли на 1,4%, що допомогло утримати Nasdaq в плюсі, в той час як Nvidia знизилася на 0,6%.
Акції Tesla зросли на 3,45%, додавши до 12% ралі напередодні. Ринкова частка компанії в Європі продовжила скорочуватися в лютому, оскільки продажі виробника повністю електричних автомобілів впали другий місяць поспіль, навіть незважаючи на те, що загальна кількість реєстрацій електромобілів на континенті зросла.
Акції KB Home впали більш ніж на 6% після того, як забудовник скоротив свій річний прогноз доходів на 2025 рік.
S&P 500 піднявся на 0,16% і завершив сесію на позначці 5 776,65 пунктів.
Nasdaq набрав 0,46% до 18 271,86 пунктів, а Dow Jones Industrial Average виріс на 0,01% до 42 587,50 пунктів.
З 11 галузевих індексів S&P 500 сім зросли, на чолі з індексом послуг зв'язку, який піднявся на 1,43%, за ним на 0,98% піднявся споживчий індекс.
Голова ФРС Адріана Куглер заявила, що процентна політика центрального банку залишається обмежувальною, але прогрес у поверненні інфляції до цільового показника центрального банку в 2% сповільнився.
Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс сказав, що фірми і домогосподарства «відчувають підвищену невизначеність» щодо того, що чекає на економіку в майбутньому.
Серед каскаду економічних показників, запланованих на цей тиждень, основна увага буде приділена індексу цін на витрати на особисте споживання - ключовому показнику інфляції ФРС, який буде опублікований в п'ятницю.
Акції CrowdStrike виросли на 3,3% після того, як брокерська компанія BTIG підвищила свій рейтинг компанії з кібербезпеки до «купувати» з «нейтрального».
Акції, що знижуються, переважали акції, що зростають, в S&P 500 в співвідношенні 1,3 до одного.
Індекс S&P 500 показав 11 нових максимумів і 4 нових мінімуми; Nasdaq зафіксував 42 нових максимуми і 160 нових мінімумів.
Обсяги торгів на американських біржах були відносно невеликими - 13,0 мільярдів акцій, порівняно з середнім показником у 16,4 мільярдів акцій за попередні 20 сесій.
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