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Джеймі Даймон
НБУ перестане розраховувати офіційний курс до рубля і ще 14 іноземних валют
22:52 25.03.2025 |
Національний банк України запроваджує зміни у встановленні офіційного курсу валют - про це пресслужба банку повідомила 25 березня.
Зокрема, регулятор змінив перелік валют, до яких офіційний курс гривні встановлюється щоденно, а також скасував перелік валют для щомісячного встановлення офіційного курсу. Зміни почнуть діяти з 31 березня.
Рішення пояснили зростанням рівня автоматизації розрахунків, яке зменшило операційні обмеження та ризики щоденного розрахунку офіційного курсу для широкого переліку валют.
«З огляду на це використання двох переліків валют (щоденного та щомісячного) для розрахунку офіційного курсу гривні втратило свою актуальність, і НБУ вирішив перейти до одного щоденного переліку валют, що відповідає міжнародному досвіду», - йдеться в повідомленні.
Нацбанк уточнює, що перелік валют, до яких встановлюватиметься офіційний курс гривні, буде коригуватися один раз на три роки на підставі актуальних статистичних даних з товарообігу з країнами-емітентами. За потреби це може відбуватися частіше.
З урахуванням змін, з 31 березня:
* періодичність встановлення офіційного курсу гривні до 11 валют буде змінена зі щомісячної на щоденну. Серед них: алжирський динар, бат, дирхам ОАЕ, донг, ларі, ліванський фунт, малайзійський ринггіт, саудівський ріял, сербський динар, така і туніський динар
* не розраховуватиметься офіційний курс гривні до низки валют: російський рубль, білоруський рубль, бразильський реал, вірменський драм, домініканське песо, іракський динар, іранський ріал, лівійський динар, марокканський дирхам, новий тайванський долар, пакистанська рупія, сом, сомоні, туркменський новий манат та узбецький сум
«Таким чином, перелік іноземних валют для щоденного встановлення офіційного курсу гривні включатиме 41 валюту та СПЗ (спеціальні права запозичення)», - додає Нацбанк.
Зміни передбачені постановою правління НБУ від 24 березня про зміни в «Положенні про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та розрахунку довідкового значення курсу гривні до долара США й облікової ціни банківських металів» - документ набирає чинності в кінці березня.
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