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АНАЛІТИКА

Долар США знижується щодо основних валют

15:44 25.03.2025 |

Фінанси

 

Долар США слабо дешевшає до євро і фунта стерлінгів, помітніше знижується в парі з японською єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,2%, ширший WSJ Dollar Index - 0,22%.

Попередній зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) у США, що розраховується S&P Global, у березні зріс до 53,5 пункта - максимуму з грудня. Місяцем раніше його значення становило 51,6 пункта.

Інвестори чекають на публікацію індикатора споживчої довіри в США, який розраховує дослідницька організація Conference Board, який стане одним із ключових релізів тижня для валютних ринків, зазначає аналітик ING Франческо Песоле.

"Песимізм ринку щодо макроекономічної ситуації в США значною мірою обумовлений слабкими даними споживчого сектора, - пише експерт. - Падіння індексу Conference Board на 14,5 пункта в період із листопада до лютого сприяло серйозному відтоку коштів із американських акцій у європейські, що підтримало ралі пари євро/долар".

Тим часом нові заяви президента США Дональда Трампа сприяють зростанню очікувань, що Вашингтон дотримуватиметься більш точкового підходу до запровадження торговельних мит. Це дещо послаблює побоювання трейдерів щодо масштабних негативних наслідків торговельної політики США для економіки, зазначає Trading Economics.

Євро за даними на 14:25 EET торгується на рівні $1,0820, з підвищенням на 0,17% від рівня закриття понеділка.

Курс фунта зріс на 0,2%, до $1,2950.

Курс долара в парі з єною опустилася на 0,41%, до 150,08 єни.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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