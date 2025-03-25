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Українці скорочують валютні вклади у банках. У гривні зросли на 14 млрд за місяць
13:43 25.03.2025 |
Загальна сума вкладів фізичних осіб, включно з ФОП, у банках України становила 1,39 трлн грн станом на 1 березня. У лютому приріст на рахунках українців становив 12,7 млрд грн, повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.
У січні вклади українців у гривні скоротилися на 15 млрд грн, у валюті - зросли на 2 млрд грн.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 березня 2025 року:
* вклади у національній валюті - 897,6 млрд грн (+14 млрд грн)
* вклади в іноземній валюті - 493,5 млрд грн (-1,2 млрд грн).
Частка ФОП у структурі вкладників на 1 березня становила 3,2%, а у структурі суми вкладів - 10,8%. Сума їхніх вкладів склала 150,4 млрд грн.
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