НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,7033 грн/$1

"Дискусія була продуктивна й сфокусована. Ми обговорили ключові питання, у тому числі енергетику", - зазначив Умєров. Перед зустріччю він повідомляв, що до української делегації входять експерти з енергетичних питань та військові з морської і повітряної компоненти.