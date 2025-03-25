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Ринки акцій Європи впевнено зростають

12:35 25.03.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи впевнено зростають у вівторок, інвестори оцінюють макроекономічні та корпоративні новини.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 об 11:41 EET підвищився на 0,44% - до 551,33 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додав 0,41%, німецький DAX - 0,47%, французький CAC 40 - 0,7%, італійський FTSE MIB - 0,76%, іспанський IBEX 35 - 0,82%.

Індекс довіри німецьких підприємців до економіки країни, який розраховує мюнхенський інститут економічних досліджень Ifo, у березні зріс до максимальних за вісім місяців 86,7 пункту порівняно з 85,3 пункту місяцем раніше. Значення збіглося з консенсус-прогнозом експертів, який наводить Trading Economics.

Індекс ставлення до поточної ситуації цього місяця підвищився до 85,7 пункту з 85 пунктів у лютому, індекс очікувань - до 87,7 пункту з 85,6 пункту.

Продаж автомобілів у Європейському союзі в лютому знизився на 3,4% порівняно з тим самим місяцем минулого року, повідомила Європейська асоціація виробників автомобілів (ACEA).

Водночас продаж групи Volkswagen (включно зі Skoda, Audi, Seat, Porsche та ін.) у ЄС у лютому підвищилися на 4,9%, Stellantis - впали на 16,4%, Renault - зросли на 11,3%.

Bayerische Motoren Werke AG зафіксувала підвищення реалізації машин на 5,7%, а його основний конкурент за сегментом "люкс" Mercedes-Benz - зниження на 6,1%.

Акції Volkswagen і Stellantis дорожчають на 0,6%, Renault - на 0,4%, BMW - на 1,4%, Mercedes-Benz - на 0,7%.

Shell нарощує капіталізацію на 2,1%. Британо-нідерландський нафтогазовий гігант заявив, що нарощуватиме видобуток на 1% на рік до 2030 року і збільшить коефіцієнт виплат акціонерам до 40-50% операційного грошового потоку з 30-40%, продовжуючи віддавати пріоритет зворотному викупу акцій і намагатися підвищувати дивіденди на 4% на рік.

Папери TUI додають у ціні 0,7% після того, як німецький туроператор - найбільший у Європі - підтвердив прогноз збільшення скоригованої EBIT на 7-10% у 2025 році та відзначив надихаючі результати першого кварталу.

Британський ритейлер WH Smith Plc збільшує ринкову вартість на 2,1%. Компанія повідомила про успішне рефінансування боргу через розміщення в США облігацій на 200 млн фунтів стерлінгів ($258,5 млн) і залучення трирічного кредиту на 120 млн фунтів.

Також у Британії помітно зростають котирування акцій емітентів із секторів нерухомості та будівництва, зокрема Segro - на 3%, Persimmon - на 1,2%, Barratt Redrow - на 1,4%.

Капіталізація німецької хімкомпанії Bayer підвищується на 4% після спаду на 6,9% днем раніше після новин про те, що суд наказав їй виплатити близько $2,1 млрд у справі про гербіцид Roundup.

Акції французьких банків Credit Agricole, BNP Paribas і Societe Generale дорожчають на 2,1%, 1,5% і 1,1% відповідно.

Виробник товарів класу "люкс" Hermes втрачає 0,6% ринкової вартості, конкурент- Kering - 0,2%. Ціна паперів виробників електротоварів Legrand і Schneider Electric знижується на 0,6% і 0,4% відповідно.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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