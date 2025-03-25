Фінансові новини
- |
- 25.03.25
- |
- 16:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Ринки акцій Європи впевнено зростають
12:35 25.03.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи впевнено зростають у вівторок, інвестори оцінюють макроекономічні та корпоративні новини.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 об 11:41 EET підвищився на 0,44% - до 551,33 пункту.
Британський індикатор FTSE 100 додав 0,41%, німецький DAX - 0,47%, французький CAC 40 - 0,7%, італійський FTSE MIB - 0,76%, іспанський IBEX 35 - 0,82%.
Індекс довіри німецьких підприємців до економіки країни, який розраховує мюнхенський інститут економічних досліджень Ifo, у березні зріс до максимальних за вісім місяців 86,7 пункту порівняно з 85,3 пункту місяцем раніше. Значення збіглося з консенсус-прогнозом експертів, який наводить Trading Economics.
Індекс ставлення до поточної ситуації цього місяця підвищився до 85,7 пункту з 85 пунктів у лютому, індекс очікувань - до 87,7 пункту з 85,6 пункту.
Продаж автомобілів у Європейському союзі в лютому знизився на 3,4% порівняно з тим самим місяцем минулого року, повідомила Європейська асоціація виробників автомобілів (ACEA).
Водночас продаж групи Volkswagen (включно зі Skoda, Audi, Seat, Porsche та ін.) у ЄС у лютому підвищилися на 4,9%, Stellantis - впали на 16,4%, Renault - зросли на 11,3%.
Bayerische Motoren Werke AG зафіксувала підвищення реалізації машин на 5,7%, а його основний конкурент за сегментом "люкс" Mercedes-Benz - зниження на 6,1%.
Акції Volkswagen і Stellantis дорожчають на 0,6%, Renault - на 0,4%, BMW - на 1,4%, Mercedes-Benz - на 0,7%.
Shell нарощує капіталізацію на 2,1%. Британо-нідерландський нафтогазовий гігант заявив, що нарощуватиме видобуток на 1% на рік до 2030 року і збільшить коефіцієнт виплат акціонерам до 40-50% операційного грошового потоку з 30-40%, продовжуючи віддавати пріоритет зворотному викупу акцій і намагатися підвищувати дивіденди на 4% на рік.
Папери TUI додають у ціні 0,7% після того, як німецький туроператор - найбільший у Європі - підтвердив прогноз збільшення скоригованої EBIT на 7-10% у 2025 році та відзначив надихаючі результати першого кварталу.
Британський ритейлер WH Smith Plc збільшує ринкову вартість на 2,1%. Компанія повідомила про успішне рефінансування боргу через розміщення в США облігацій на 200 млн фунтів стерлінгів ($258,5 млн) і залучення трирічного кредиту на 120 млн фунтів.
Також у Британії помітно зростають котирування акцій емітентів із секторів нерухомості та будівництва, зокрема Segro - на 3%, Persimmon - на 1,2%, Barratt Redrow - на 1,4%.
Капіталізація німецької хімкомпанії Bayer підвищується на 4% після спаду на 6,9% днем раніше після новин про те, що суд наказав їй виплатити близько $2,1 млрд у справі про гербіцид Roundup.
Акції французьких банків Credit Agricole, BNP Paribas і Societe Generale дорожчають на 2,1%, 1,5% і 1,1% відповідно.
Виробник товарів класу "люкс" Hermes втрачає 0,6% ринкової вартості, конкурент- Kering - 0,2%. Ціна паперів виробників електротоварів Legrand і Schneider Electric знижується на 0,6% і 0,4% відповідно.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Жодного прокурора з фейковою інвалідністю не звільнили - ЦПК
|Рада може послабити контроль за статками посадовців. НАЗК просить цього не робити
|Сигарети подорожчають на 40 грн: Зеленський підписав закон про підвищення акцизів
|«Продуктивна й сфокусована»: Умєров розповів про результати розмови з США в Ер-Ріяді
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нацбанк затвердив Арсенюка на посаді директора Департаменту відкритих ринків
|Долар США знижується щодо основних валют
|Українці скорочують валютні вклади у банках. У гривні зросли на 14 млрд за місяць
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,7033 грн/$1
|Ринки акцій Європи впевнено зростають
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 25.03.25
|Нацбанк України зацікавлений у залученні стратегічних інвесторів в НДУ та РЦ
Бізнес
|Прибуток автогіганта BYD зріс на 73% до рекорду: компанія обігнала Volkswagen у Китаї
|IT-індустрія України у 2024 році сплатила $1 мільярд податків
|Китайська Ant Group скоротила витрати на ШІ на 20% завдяки місцевим технологіям
|Google запускає «розумніший пошук» з ШІ у Gmail на Android, iOS та веб-версії
|Більшість дослідників штучного інтелекту називають мільярдні інвестиції у технології – тупиковими
|Малайзія посилює контроль над ринком напівпровідників під тиском США
|Ракети з двигунами на ядерному синтезі з'являться вже за кілька років — принаймні, над цим працюють