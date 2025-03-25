Нацбанк України зацікавлений у залученні стратегічних інвесторів в НДУ та РЦ

Національний банк України (НБУ) зацікавлений у розвитку інфраструктури ринку капіталу та залученні стратегічного інвестора до Національного депозитарію України (НДУ) та Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (РЦ, обидва - Київ), в яких НБУ є великим акціонером, повідомив член правління Нацбанку Юрій Гелетій.

"Наш пріоритет - залучення іноземного бізнесу до цієї інфраструктури (...) Нашою важливою ініціативою є сприяння залученню стратегічних іноземних інвесторів з досвідом управління інфраструктурою в капітал Розрахункового центру та Національного депозитарію України", - сказав він у The Global Funding and Financing (GFF), підкасті міжнародного депозитарію Clearstream.

На його думку, такі інвестори сприятимуть надійному функціонуванню та сталому розвитку цих інституцій.

Гелетій відзначив, що Нацбанк вже зробив кроки, щоб зробити український ринок капіталу стійким і підготовленим до можливого відновлення економіки України. Він нагадав, що з 2019 року встановлено "лінк" між депозитарієм державних цінних паперів НБУ та Clearstream Banking Luxembourg, який дозволяє іноземним інвесторам купувати українські облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) без відкриття рахунків в Україні для торгівлі ними за кордоном через систему Clearstream. У лютому 2020 року на піку нерезиденти акумулювали в гривневому портфелі ОВДП на 130 млрд грн, що становило близько 16% від загального обсягу ОВДП, тоді як зараз цей портфель впав до 20,8 млрд грн, або трохи більше 1%.

За словами Гелетія, наразі пріоритетом НБУ є разом з Clearstream розширення "лінку" для збільшення переліку фінансових інструментів, які будуть доступні іноземним інвесторам. "Це муніципальні облігації, інфраструктурні облігації та інші боргові інструменти, які будуть випущені для підтримки проектів з відновлення України", - уточнив представник Нацбанку. За його словами, відповідні зміни вже внесли до правил НБУ.

Гелетій підкреслив, що відбудова міст та інфраструктури України разом із енергетичною інфраструктурою потребуватиме значного притоку капіталу з міжнародних фінансових ринків, і в НБУ сподіваються, що, розширюючи цей зв'язок, країна зможе залучити нових інвесторів.

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР) Руслан Магомедов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" в лютому цього року повідомив, що тривають певні напрацювання стосовно створення інфраструктурного холдингу, в якій держава може надати частки в НДУ, РЦ, Національний банк може передати облік ОВДП до НДУ, а Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зі стратегічним міжнародним партнером створять біржу.

В оновленому у червні 2024 року меморандумі про економічну та фінансову політику за програмою EFF, підготовленому українською стороною, зазначено, що НКЦПФР, Нацбанк і Мінфін у консультації з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та іншими міжнародними фінансовим інституціями (МФІ) запропонували пріоритетні заходи щодо поліпшення інфраструктури ринку капіталу. На першому етапі НКЦПФР затвердила постанову НБУ, що дала Нацбанку змогу розширити його наявний "лінк" із Clearstream для полегшення доступу іноземного капіталу до муніципальних облігацій та інших боргових інструментів, пов'язаних із відновленням України.

На другому етапі НКЦПФР, підконтрольний державі НДУ і НБУ за технічного сприяння МВФ матимуть на меті встановити прямий зв'язок між НДУ та іноземними центральними депозитаріями до кінця липня 2025 року, щоб розширити доступ іноземних інвесторів до ширшого спектра інструментів і ринків. До кінця серпня 2024 року НБУ, НКЦПФР і Мінфін мали запропонувати подальші заходи, спрямовані на поліпшення інфраструктури ринку капіталу.

Після чергового оновлення у грудні 2024 року у програмі з МВФ зазначалося, що НБУ, НКЦПФР та Мінфін у консультаціях з МФІ планували до кінця грудня 2024 року напрацювати цільову модель інфраструктури ринків капіталу, яка передбачатиме залучення іноземних інвесторів.

Станом на початок 2024 року НБУ володів 83,549% акцій РЦ, а ще управляв 1,441% від імені держави. Підконтрольним державі Ощадбанку, Укрексімбанку, Укргазбанку, Сенс банку и ПриватБанку належало відповідно 3,208%, 3,208%, 3,222%, 0,319% та 0,0005%, тоді як НДУ - 0,080%, а решті акціонерам (1 фізична та 22 юридичні особи) -4,973%.

В НДУ Нацбанк був напряму власником 25%, а ще 10,9399% належало його Корпоративному пенсійному фонду, тоді як державі в особі НКЦПФР 25%, Ощадбанку - 24,9903%, Укрексімбанку - 9,9903%.