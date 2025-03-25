Ціни на золото стабільно нижче рекордних максимумів на тлі побоювань щодо мит, в центрі уваги - економічні дані

Ціни на золото трохи виросли на азіатських торгах у вівторок, залишаючись нижче недавніх рекордних максимумів на тлі ослаблення побоювань щодо суворості запланованих президентом США Дональдом Трампом торгових мит.

Але попит на безпечні гавані все ще залишався відносно високим на тлі невизначеності щодо того, які саме мита будуть введені до встановленого Трампом крайнього терміну - 2 квітня. Інвестори також проявляли обережність перед низкою ключових економічних показників цього тижня.

Цього тижня золото та інші дорогоцінні метали відступили від нещодавніх піків, оскільки апетит до ризику покращився після повідомлень про те, що мита Трампа будуть менш суворими, ніж очікувалося. Але слабкість долара обмежила більші втрати на ринках металів, утримуючи їх поблизу нещодавніх максимумів.

О 06:59 EET спотове золото подорожчало на 0,1% до $3 015,51 за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в травні, зросли на 0,1% до $3 048,05 за унцію.

Спотові ціни на золото, які відображають короткостроковий попит на фізичне золото, різко впали з рекордного максимуму в 3 057,51 доларів за унцію, досягнутого минулого тижня.

Зниження цін на золото відбулося головним чином завдяки зростанню апетиту до ризику, причому цього тижня Волл-стріт також різко відскочив від нещодавніх мінімумів.

Трейдери збільшували ставки на те, що мита Трампа від 2 квітня не торкнуться таких ключових секторів, як напівпровідники, автомобілі та фармацевтика. Очікується, що відповідні мита Трампа також будуть спрямовані проти обраної групи з приблизно 15 країн, що обмежить їхній загальний вплив.

Але вплив і масштаби політики Трампа все ще залишаються невизначеними, зберігаючи упередженість ринків до активів-прихістків. Золото все ще торгувалося вище заповітної позначки $3 000 за унцію, яку воно подолало на початку березня.

Це призвело до того, що у вівторок ціни на жовтий метал дещо зросли. Інші дорогоцінні метали також зросли: ф'ючерси на срібло зросли на 0,7% до $33,673 за унцію, а ф'ючерси на платину стабілізувалися на рівні $967,10 за унцію.

Серед промислових металів, ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,4% до $9,989,60 за унцію, а травневі ф'ючерси на мідь підскочили на 0,9% до $5,1280 за фунт.

Ціни на мідь зросли через побоювання щодо скорочення пропозиції на тлі можливих імпортних тарифів у США та закриття китайських металургійних заводів.

Цього тижня основна увага була зосереджена на ключових економічних даних США, щоб отримати більше інформації про економіку і процентні ставки.

Дані по індексу цін PCE - який є основним показником інфляції, що використовується Федеральним резервом - будуть в центрі уваги цього тижня. Очікується, що показник буде опублікований у п'ятницю, а базова інфляція PCE, як очікується, залишиться значно вищою за цільовий показник ФРС у 2% на рік.

Перед цим, в четвер буде опубліковано переглянутий показник валового внутрішнього продукту за четвертий квартал. Публікація відбудеться на тлі зростаючого занепокоєння щодо потенційної рецесії в США, побоювання щодо якої посилились через невизначеність щодо політики Трампа.