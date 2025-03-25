Долар США слабко знижується до євро і фунта, але зміцнюється проти ієни

Долар США слабо дешевшає проти євро і фунта стерлінгів, але зміцнюється до японської єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,03%, тоді як ширший WSJ Dollar Index знижується на 0,01%.

Трейдери оцінюють індекси економічної активності в єврозоні, а також чекають на прояснення політики США щодо митних тарифів, введення яких заплановано на 2 квітня.

"Повідомлення про те, що деякі країни можуть бути звільнені від першої хвилі протекціонізму, сприяють підвищенню схильності до ризику і чинять певний тиск на долар", - зазначає аналітик ING Франческо Песоле.

Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) в єврозоні в березні піднявся до 50,4 пункту з 50,2 пункту в лютому, за попередніми розрахунками HCOB і S&P Global. Значення PMI вище 50 пунктів свідчить про зростання ділової активності. Консенсус-прогноз економістів, який наводить Trading Economics, припускав, що індекс становитиме 50,8 пункту.

Зведений PMI для Великої Британії збільшився до 52 пунктів з 50,5 у лютому, за попередніми розрахунками S&P Global. Експерти прогнозували показник на рівні 50,3 пункту.

Пізніше цього тижня будуть опубліковані важливі статдані США, зокрема в четвер вийдуть остаточні дані про зміну ВВП США в четвертому кварталі 2024 року, а в п'ятницю - доповідь про доходи та витрати американського населення в лютому, яка містить індикатор інфляції, що відстежується Федеральною резервною системою (індекс PCE).

Євро за даними на 14:50 EET у понеділок торгується близько $1,0829, з підвищенням на 0,06% від рівня закриття п'ятниці.

Курс фунта піднявся на 0,22%, до $1,2945.

Курс долара в парі з єною зросла на 0,35%, до 149,83 єни.

Тиск на японську валюту чинять дані про перше за п'ять місяців зниження активності в приватному секторі національної економіки згідно зі зведеним PMI, що розраховується Jibun Bank.

