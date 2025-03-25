Фінансові новини
- |
- 25.03.25
- |
- 02:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США слабко знижується до євро і фунта, але зміцнюється проти ієни
15:45 24.03.2025 |
Долар США слабо дешевшає проти євро і фунта стерлінгів, але зміцнюється до японської єни.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,03%, тоді як ширший WSJ Dollar Index знижується на 0,01%.
Трейдери оцінюють індекси економічної активності в єврозоні, а також чекають на прояснення політики США щодо митних тарифів, введення яких заплановано на 2 квітня.
"Повідомлення про те, що деякі країни можуть бути звільнені від першої хвилі протекціонізму, сприяють підвищенню схильності до ризику і чинять певний тиск на долар", - зазначає аналітик ING Франческо Песоле.
Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) в єврозоні в березні піднявся до 50,4 пункту з 50,2 пункту в лютому, за попередніми розрахунками HCOB і S&P Global. Значення PMI вище 50 пунктів свідчить про зростання ділової активності. Консенсус-прогноз економістів, який наводить Trading Economics, припускав, що індекс становитиме 50,8 пункту.
Зведений PMI для Великої Британії збільшився до 52 пунктів з 50,5 у лютому, за попередніми розрахунками S&P Global. Експерти прогнозували показник на рівні 50,3 пункту.
Пізніше цього тижня будуть опубліковані важливі статдані США, зокрема в четвер вийдуть остаточні дані про зміну ВВП США в четвертому кварталі 2024 року, а в п'ятницю - доповідь про доходи та витрати американського населення в лютому, яка містить індикатор інфляції, що відстежується Федеральною резервною системою (індекс PCE).
Євро за даними на 14:50 EET у понеділок торгується близько $1,0829, з підвищенням на 0,06% від рівня закриття п'ятниці.
Курс фунта піднявся на 0,22%, до $1,2945.
Курс долара в парі з єною зросла на 0,35%, до 149,83 єни.
Тиск на японську валюту чинять дані про перше за п'ять місяців зниження активності в приватному секторі національної економіки згідно зі зведеним PMI, що розраховується Jibun Bank.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада може послабити контроль за статками посадовців. НАЗК просить цього не робити
|Сигарети подорожчають на 40 грн: Зеленський підписав закон про підвищення акцизів
|«Продуктивна й сфокусована»: Умєров розповів про результати розмови з США в Ер-Ріяді
|Віткофф називає ключовим питанням конфлікту готовність визнати російськими території із урахуванням проведеного РФ референдуму
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ оштрафував «Ідея Банк» на 100 тисяч гривень. Цей банк хоче купити Тігіпко
|Банки збільшили видачу іпотечних кредитів, середня ставка знизилась до 8,3% річних, – НБУ
|Долар США слабко знижується до євро і фунта, але зміцнюється проти ієни
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6260 грн/$1
|Європейські ринки акцій зростають у понеділок
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 24.03.25
Бізнес
|Ракети з двигунами на ядерному синтезі з'являться вже за кілька років — принаймні, над цим працюють
|Китайський автогігант Changan розпочне продажі електрокарів на 10 європейських ринках цьогоріч
|Gemini тепер може допомагати створювати документи та перетворювати їх на подкасти
|Група країн ЄС прагне наростити темпи виробництва мікросхем
|Google подала до суду на шахраїв через фейкові оголошення в Google Maps
|Трамп назвав «хворими бандитами-терористами» протестувальників проти Маска і Тесли
|Власники Tesla масово обмінюють свої електромобілі на інші авто