НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6260 грн/$1

«Я думаю, що найбільшою проблемою в цьому конфлікті є так звані чотири регіони: Донбас, Крим, ви знаєте назви - Луганськ і два інших. Це російськомовні регіони, там були проведені референдуми, на яких переважна більшість людей висловила бажання бути під контролем Росії», -Віткофф.