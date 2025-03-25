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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6260 грн/$1
12:37 24.03.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 24 березня 2025 року.
|Показник
|21.03.2025
|24.03.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.5147
|41.6260
|0.27
Данные: НБУ.Курс НБУ на 24 березня- 41,5277 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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