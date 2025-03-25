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АНАЛІТИКА

Європейські ринки акцій зростають у понеділок

12:34 24.03.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи підвищуються на торгах у понеділок.

Трейдери оцінюють дані про економічну активність у єврозоні, а також очікують на прояснення політики США щодо мит, введення яких заплановано на 2 квітня.

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що в митах буде низка винятків. "Буде деяка гнучкість. Але загалом це будуть дзеркальні мита", - сказав він в Овальному кабінеті.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 об 11:49 EET піднявся на 0,7% - до 550,37 пункту.

Британський FTSE 100 додав 0,15%, німецький DAX - 0,42%, французький CAC 40 - 0,14%, італійський FTSE MIB - 0,34%, іспанський IBEX 35 - 0,47%.

Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) в єврозоні в березні піднявся до 50,4 пункту з 50,2 пункту в лютому, за попередніми розрахунками HCOB і S&P Global. Значення PMI вище 50 пунктів свідчить про зростання ділової активності. Консенсус-прогноз економістів, який наводить Trading Economics, припускав, що індекс становитиме 50,8 пункту.

Індекс PMI у сфері послуг єврозони в березні знизився до 50,4 пункту з 50,6 пункту в лютому, промисловий PMI піднявся до 48,7 пункту, максимуму за 26 місяців, з 47,6 пункту попереднього місяця. Експерти очікували, що перший показник становитиме 51 пункт, другий - 48,2 пункту.

У Німеччині зведений PMI зріс до 50,9 пункту з 50,4 пункту, у Франції - до 47 пунктів з 45,1.

Зведений PMI для Великої Британії збільшився до 52 пунктів з 50,5 у лютому, за попередніми розрахунками S&P Global.

Найбільше зниження у складі Stoxx Europe 600 демонструють котирування акцій німецької хімкомпанії Bayer AG (-7,4%). Суд присяжних в американському штаті Джорджія ухвалив вердикт на користь позивача у справі про гербіцид Roundup - продукт компанії Monsanto, яку німецька Bayer придбала 2018 року за $63 млрд. Вердикт наказує Bayer виплатити штраф у розмірі $2 млрд і компенсувати збитки в розмірі $65 млн.

Значно скорочується ринкова вартість данської біотехнологічної Genmab (-4,3%), французького машинобудівного концерну Alstom (-4,2%), німецької будівельної Hochtief (-3,4%).

У зростанні лідирують німецький виробник медичного обладнання Carl Zeiss Meditec (+4%), гірничодобувна компанія Anglo American і шведська оборонна компанія Saab AB (+3,7%), французька оборонна Thales (+2,9%).

Котирування паперів інших гірничодобувних компаній також підвищуються, зокрема Antofagasta Plc - на 2,6%, Glencore - на 2,2%, BHP - на 1,6%.

Збільшується капіталізація представників європейського ВПК, зокрема німецької Rheinmetall - на 1,9%, британської QinetiQ - на 1,8%, французького виробника винищувачів Dassault Aviation - на 1,6%, італійської Leonardo - на 0,7%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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