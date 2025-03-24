Ціни на золото відступили від рекордного максимуму на повідомленнях про пом'якшення мит Трампа

Ціни на золото впали на азіатських торгах у понеділок, відступивши від рекордних максимумів, оскільки повідомлення про те, що мита президента США Дональда Трампа від 2 квітня будуть менш суворими, ніж очікувалося, вплинули на попит на активи-прихістки.

Більш м'який долар обмежив втрати золота, в той час як ціни на інші метали трохи виросли. Мідь зростала на очікуваннях скорочення світової пропозиції, особливо в умовах американських мит і закриття китайських металургійних заводів.

Золото все ще залишалося в полі зору нещодавніх піків, оскільки попит на товари-прихістки продовжував підтримуватися невизначеністю щодо економіки США і більш широкими митними планами Трампа.

Спотове золото впало на 0,2% до 3 018,51 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з терміном дії в травні стабілізувалися на рівні 3 049,30 доларів за унцію. Минулого тижня спотові ціни досягли рекордного максимуму в $3 057,5 за унцію.

Втрати золота відбулися слідом за стрибком ф'ючерсів на Волл-стріт, оскільки ринки зробили ставку на те, що економічний вплив мит Трампа буде менш вираженим.

Bloomberg і Wall Street Journal повідомили в неділю, що 2 квітня Трамп не буде вводити мита на автомобілі, фармацевтику, напівпровідники і сировинні товари, як погрожував раніше.

Очікується, що відповідні мита Трампа на торговельних партнерів також будуть обмежені групою з 15 країн, які мають великий торговельний дисбаланс зі США, що обмежить їхній ширший вплив.

Але Білий дім не підтвердив ці повідомлення, зберігаючи невизначеність на ринках. Очікується, що мита на основні товари американського імпорту також сприятимуть зростанню внутрішньої інфляції і тиснутимуть на економічну активність.

Ця думка підтримувала попит на золото відносно низьким, оскільки до дедлайну, встановленого Трампом, залишився приблизно тиждень.

Окрім мит, у центрі уваги залишалися мирні переговори щодо Росії та України, а також посилення напруженості на Близькому Сході.

Цього тижня буде опубліковано безліч важливих економічних показників по США, включаючи дані по індексу менеджерів із закупівель, індекс цін PCE і переглянутий друк валового внутрішнього продукту за четвертий квартал.

Серед інших дорогоцінних металів, ф'ючерси на платину зросли на 0,3% до 981,15$ за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,7% до 33,735$ за унцію, після того як обидва метали зазнали певних втрат минулого тижня.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,6% до $9,927,90 за тонну, а травневі ф'ючерси на мідь зросли на 0,3% до $5,1305 за фунт.

Червоний метал демонстрував значне зростання протягом березня на тлі очікування нових стимулюючих заходів в Китаї, який є найбільшим імпортером міді, що може підвищити апетит цієї країни до червоного металу.

Зовсім недавно побоювання перебоїв з поставками міді також сприяли зростанню цін. Трамп погрожував запровадити 25% мито на весь імпорт міді в США - крок, який може суттєво обмежити фізичні поставки міді в США.

Кілька китайських мідеплавильних заводів також розглядали можливість скорочення виробництва, що може призвести до зменшення світових поставок рафінованої міді.