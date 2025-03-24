Акції в Азії принишкли на тлі розмов про менш жорсткі мита Трампа. Японія падає на слабких індексах ділової активності

Більшість азіатських акцій в понеділок рухалися у вузькому діапазоні, оскільки інвестори засвоїли перспективу менш суворих торгових мит при президенті США Дональді Трампі, в той час як японські ринки відступили на слабких показниках ділової активності.

Китайські ринки відіграли попередні втрати на новому оптимізмі щодо можливостей штучного інтелекту в країні після того, як Bloomberg повідомив, що Ant Group, яку підтримує Джек Ма, використовувала чіпи китайського виробництва для розробки нових недорогих методів навчання моделей штучного інтелекту.

Більш широкі регіональні ринки трималися в вузькому діапазоні, оскільки інвестори оцінювали, як будуть діяти торгові мита Трампа з наближенням крайнього терміну 2 квітня.

Повідомлення ЗМІ на вихідних показали, що 2 квітня Трамп не буде вводити галузеві мита, як погрожував раніше, і обмежить свої плани щодо взаємних мит приблизно 15 країнами, які, на його думку, мають серйозні дисбаланси в торгівлі з Вашингтоном.

Звіт приніс деяке полегшення ринкам, які не схильні до ризику, і ф'ючерси на Волл-стріт різко зросли під час азійської торгівлі.

Але азійські ринки були менш захоплені, враховуючи, що більшість з 15 країн, проти яких спрямовані заходи, знаходяться в цьому регіоні.

Японський індекс Nikkei 225 не змінився, тоді як TOPIX втратив 0,3% після того, як у березні вперше за п'ять місяців скоротився індекс ділової активності менеджерів із закупівель.

Індекс ділової активності у виробничому секторі падає дев'ятий місяць поспіль, а сектор послуг скоротився вперше з середини 2024 року.

Слабкі показники з'явилися, коли місцеві експортери боролися з послабленням попиту за кордоном на тлі несприятливих умов, пов'язаних з митами. На ширший японський бізнес також тиснули слабкі витрати та скорочення внутрішнього попиту.

Показники ознаменували кволий кінець першого кварталу 2025 року для японської економіки і поставили деякі питання щодо того, скільки простору для маневру у Банку Японії буде для подальшого підвищення ставок.

Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 виріс на 0,5%, а індекс Shanghai Composite додав 0,2%. Гонконгський Hang Seng не змінився після того, як різко відіграв свої попередні втрати.

Китайські ринки відігравали деякі втрати минулого тижня, оскільки ралі 2025 року - на оптимізмі щодо більшого стимулювання і конкурентоспроможності китайського ШІ - змінилося фіксацією прибутку.

Але повідомлення в понеділок можуть потенційно відновити це ралі. Bloomberg повідомив, що Ant Group розробила менш витратні методи навчання моделей ШІ з використанням чіпів місцевої розробки, що підкреслює зростаючу незалежність країни у виробництві чіпів після того, як вона нещодавно була внесена до чорного списку США.

Ant використовував чіпи, розроблені компаніями Alibaba і Huawei Technologies, і досяг результатів, подібних до тих, що спостерігаються з чіпами, розробленими корпорацією NVIDIA, йдеться у звіті.

Alibaba відіграла попередні втрати і виросла на 0,5% на гонконгській біржі.

Більш широкі азіатські ринки трималися в вузькому діапазоні. Австралійський ASX 200 мало змінився, незважаючи на позитивні дані PMI за березень.

Сінгапурський індекс Straits Times не змінився, в той час як південнокорейський KOSPI мало змінився в очікуванні посилення політичних потрясінь в країні, оскільки інвестори очікували рішення суду щодо імпічменту президента Юн Сук Йола.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились у флеті після того, як минулого тижня індекс продемонстрував значне зростання.