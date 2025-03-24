Долар дрейфує, оскільки трейдери очікують ясності щодо мит Трампа

У понеділок курс долара впав трохи нижче тритижневого максимуму проти основних конкурентів, оскільки трейдери з обережністю очікували ясності щодо наступного раунду тарифів президента США Дональда Трампа.

Євро трохи виріс після трьох сесій зниження поспіль, в той час як єна знизилася по відношенню до долара США під тиском зростання прибутковості казначейських облігацій США.

Індекс долара США, який вимірює курс валюти по відношенню до кошика з шести валют, станом на 02:49 EET не змінився і склав 104,03 після того, як в п'ятницю вперше з 7 березня досяг позначки 104,22. Минулого тижня індекс виріс на 0,4%, що стало першим виграшним тижнем цього місяця.

Долар перебував під тиском протягом більшої частини цього року, оскільки припущення ринку, що Трамп швидко запровадить політику, спрямовану на економічне зростання, трансформувалися в занепокоєння, що агресивна і нестабільна торговельна політика президента може спровокувати рецесію.

Наступний раунд мит має відбутися 2 квітня, коли Білий дім оголосить про відповідні збори для багатьох країн.

«Ми знизили наші прогнози щодо долара минулого тижня, але все ще очікуємо деякого зміцнення долара з поточних рівнів», - пишуть аналітики Goldman Sachs в аналітичній записці.

«Ринок швидко відреагував на зміну прогнозу зростання і випередив зміни прогнозу, які наші команди зробили на 2025 рік», - зазначили вони.

Крім того, «наші економісти знизили прогноз зростання в США, оскільки тепер ми очікуємо, що мита зростуть більш суттєво, що, на нашу думку, все одно повинно бути позитивним для долара».

Долар виріс на 0,3% до 149,77 єни. Валютна пара має тенденцію відслідковувати зміни в дохідності облігацій, і в понеділок 10-річні казначейські облігації додали 2,5 базисних пункти до 4,2770%.

Євро подорожчав на 0,24% до $1,0836, піднявшись з майже тритижневого мінімуму п'ятниці на рівні $1,0795.

Минулого тижня спільна валюта зросла до найвищого рівня з початку жовтня - $1,0955 на оптимізмі щодо кроків Німеччини, спрямованих на послаблення фіскальних обмежень з метою збільшення військових та інфраструктурних витрат.

Однак останніми днями, напередодні фактичної ратифікації цих змін, коли верхня палата німецького парламенту ухвалила законопроект про так зване боргове гальмо в п'ятницю, курс євро знизився.

«Після ухвалення законопроекту ми очікуємо, що євро поверне більшу частину свого нещодавнього зростання, оскільки стає очевидним, що знадобиться багато часу для значного збільшення витрат», - пишуть аналітики Commonwealth Bank of Australia в клієнтській замітці.

«Але слон в кімнаті - це оголошення наступного тижня президентом Трампом нового митного режиму».

Фунт стерлінгів виріс на 0,15% до $1,2934.

Австралійський долар піднявся на 0,29% до $0,6291.

Криптовалюта біткоїн зросла приблизно на 1% до $85 965.

Турецька ліра стабільно трималася на позначці 38,0050 за долар, навіть незважаючи на те, що в неділю турецький суд ув'язнив мера Стамбула Екрема Імамоглу, головного політичного конкурента президента Тайіпа Ердогана, за звинуваченнями у хабарництві, які Імамоглу заперечує.

Ув'язнення відбулося після того, як головна опозиційна партія, європейські лідери та сотні тисяч протестувальників розкритикували дії проти нього як політизовані та недемократичні.

Минулого тижня ліра ненадовго впала до рекордно низького рівня 42 за долар, коли центральний банк Туреччини заявив, що призупинив тижневі аукціони репо і підвищив ставку за кредитами овернайт до 46% - крок, який, на думку економістів, свідчить про більш жорстку політичну позицію.