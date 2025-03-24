Фінансові новини
- |
- 24.03.25
- |
- 09:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За тиждень Нацбанк продав 644 мільйонів доларів
09:17 24.03.2025 |
За тиждень з 17 по 21 березня Національний банк України продав на міжбанку 643,6 млн дол, при цьому не купував валюту.
Про це відомо зі статистики НБУ.
За період, з 17 по 21 березня Нацбанк продав на міжбанку 643,6 млн дол, що на 98,4 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував валюту.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.
За матеріалами:
Економічна правда
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Продуктивна й сфокусована»: Умєров розповів про результати розмови з США в Ер-Ріяді
ТОП-НОВИНИ
|Віткофф називає ключовим питанням конфлікту готовність визнати російськими території із урахуванням проведеного РФ референдуму
|Спецпосланець Трампа: Я не вважаю Путіна поганою людиною
|Спецпосланець Трампа Віткофф вважає необхідними вибори в Україні
|Україна може втратити 1,6 мільярда через бездіяльність «Нафтогазу» – НАБУ і САП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|За тиждень Нацбанк продав 644 мільйонів доларів
|Ціни на золото відступили від рекордного максимуму на повідомленнях про пом'якшення мит Трампа
|Акції в Азії принишкли на тлі розмов про менш жорсткі мита Трампа. Японія падає на слабких індексах ділової активності
|Долар дрейфує, оскільки трейдери очікують ясності щодо мит Трампа
|Dow, S&P в п'ятницю закрилися без змін, Nasdaq перервав чотиритижневе падіння на надіях на мита
|Долар США стабільний до євро, зміцнюється до фунта та єни
Бізнес
|Samsung виграла в США судову справу проти BOE щодо порушення патентних прав на технологію OLED
|Тепер шкарпетки не зникнуть: Haier представила першу у світі пральну машину з трьома барабанами
|Tesla Ілона Маска відкликала всі продані у США автомобілі Cybertruck
|Microsoft тестує функцію оцінки характеристик ПК у Windows 11
|ЄС змушує Apple відкрити сповіщення та інші функції iOS стороннім виробникам
|Elecom представила перший у світі натрій-іонній павербанк – працює до 13 років на температурах до -34°C
|Революція людиноподібних роботів ближче, ніж ви думаєте – гендиректор NVIDIA