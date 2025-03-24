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Dow, S&P в п'ятницю закрилися без змін, Nasdaq перервав чотиритижневе падіння на надіях на мита
07:13 24.03.2025 |
Індекси S&P і Dow незначно зросли в п'ятницю, компенсувавши попередні втрати після того, як коментарі президента США Дональда Трампа дали надію на те, що раніше оголошені мита, введення яких очікується на початку квітня, можуть виявитися не такими обтяжливими, як побоювалися.
Трамп заявив, що мита будуть гнучкими, і що його головний торговий представник планує поговорити зі своїм китайським колегою цього тижня. Президент також підтвердив свій план використовувати мита як спосіб скорочення дефіциту торгового балансу США з Китаєм.
В останні тижні ринки перебували під тиском, оскільки мінливі заяви про терміни і розмір мит затьмарювали перспективи корпоративних прибутків, а також курс монетарної політики Федерального резерву.
Однак минулого тижня акції продемонстрували деякі ознаки падіння, а індекс S&P виріс більш ніж на 1% в середу після останньої заяви ФРС. Центральний банк залишив ставки незмінними і дав зрозуміти, що цього року ймовірні два зниження ставок.
Незважаючи на це, Майкл Ароун, головний інвестиційний стратег американського підрозділу SPDR в State Street Global Advisors в Бостоні, висловив занепокоєння, що спроби інвесторів підняти фондовий ринок здебільшого провалилися.
«Причинами цього є постійна невизначеність щодо торговельної політики адміністрації Трампа, занепокоєння з приводу побоювань щодо економічного зростання США і, зрештою, невизначеність щодо того, яким буде шлях монетарної політики», - сказав Ароне.
Президент ФРБ Чикаго Остін Гулсбі заявив, що центральному банку потрібно більше часу, щоб «розібратися», як політика Трампа впливає на економіку, в той час як президент ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс повторив коментарі Гулсбі і сказав, що зараз не варто поспішати зі зміною монетарної політики.
Промисловий індекс Dow Jones виріс на 32,03 пункти, або на 0,08%, до 41 985,35, S&P 500 - на 4,67 пункти, або на 0,08%, до 5 667,56, а Nasdaq Composite - на 92,43 пункти, або на 0,52%, до 17 784,05.
Раніше індекс S&P знизився на 1,06%.
За тиждень S&P 500 зріс на 0,5%, Nasdaq - на 0,17%, а Dow - на 1,2%. Це був найбільший тижневий приріст Dow за останні два місяці, в той час як Nasdaq і S&P 500 ледве змогли перервати чотиритижневі смуги падіння.
З початком сезону звітності наступного місяця багато компаній знижують свої прогнози. Акції FedEx впали на 6,45% після того, як компанія з доставки посилок знизила свої річні прогнози прибутку і доходів, посилаючись на триваючу слабкість і невизначеність в американській промисловій економіці.
Аналогічний показник UPS знизився на 1,61%. Фірми, що здійснюють доставку, часто розглядаються як індикатори глобальної економіки, враховуючи їхній вплив на широкий спектр різних галузей.
Транспортні компанії вплинули на транспортний індекс Доу-Джонса, який впав на 2,7% протягом сесії, перш ніж закритися падінням лише на 0,2%.
Акції Nike впали на 5,46%, що стало найгіршим показником серед компонентів Dow Industrial після того, як виробник спортивного одягу спрогнозував більш різке падіння доходів у четвертому кварталі, ніж очікували аналітики.
Сировинний сектор, що втратив 1% за підсумками сесії, був обтяжений падінням акцій Nucor Corp на 5,78% після того, як компанія спрогнозувала прибуток у першому кварталі, нижчий за очікування.
Акції Boeing виросли на 3,06% після того, як Трамп уклав з авіабудівною компанією контракт на будівництво найсучаснішого винищувача ВПС США, обійшовши конкурента Lockheed Martin, який впав на 5,79%.
П'ятнична сесія також ознаменувалася одночасним закінченням терміну дії квартальних деривативних контрактів, прив'язаних до акцій, індексних опціонів і ф'ючерсів, також відомих як «потрійне відьомство», що може посилити волатильність ринку.
На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що знижуються, перевищувала кількість акцій, що зростають, у співвідношенні 1,93 до 1, а на Nasdaq - у співвідношенні 1,42 до 1.
Індекс S&P 500 показав дев'ять нових 52-тижневих максимумів і 16 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 38 нових максимумів і 188 нових мінімумів.
Обсяг торгів на американських біржах склав 21,05 мільярдів акцій, порівняно з 16,47 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів, і це був найактивніший торговий день з 7 січня.
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