Фінансові новини
- |
- 21.03.25
- |
- 16:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Долар США стабільний до євро, зміцнюється до фунта та єни
14:52 21.03.2025 |
Долар США стабільний у парі з євро на торгах у п'ятницю, слабко зміцнюється до фунта стерлінгів та єни.
Деяку підтримку долару надає загальний відхід від ризиків на світових ринках, зазначає аналітик Pepperstone Майкл Браун, слова якого наводить The Wall Street Journal.
Інвестори не налаштовані вкладати кошти в ризиковані активи в умовах невизначеності щодо перспектив світової економіки, а також нових кроків президента США Дональда Трампа, каже експерт.
Браун, однак, не чекає тривалого зміцнення долара, зазначаючи, що американська валюта більше за всіх схильна до коливань, пов'язаних із наслідками торговельної політики США.
Федеральна резервна система цього тижня зберегла базову ставку в діапазоні 4,25-4,5% річних, знизивши, при цьому, прогнози для темпів зростання економіки США і підвищивши прогнози інфляції на найближчі два роки. Регулятор також відзначив підвищення невизначеності щодо перспектив економіки.
Пара євро/долар за даними на 14:15 EET у п'ятницю торгується на рівні $1,0855 порівняно з $1,0854 напередодні.
Курс фунта становить $1,2948 проти $1,2967 на закриття попередньої сесії.
Британський ЦБ у четвер залишив базову ставку на позначці 4,5%. У повідомленні Банку Англії за підсумками засідання також було наголошено на занепокоєнні економічною невизначеністю, причому, як усередині країни, так і глобально.
Курс долара в парі з єною піднялася під час торгів до 148,97 єни порівняно з 148,78 єни на закриття ринку в четвер. Курс американської валюти до офшорного юаня становить 7,2517 юаня проти 7,2523 юаня напередодні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: У Британії розглядають потенційну відправку винищувачів в Україну
ТОП-НОВИНИ
|США прагнуть розширити вимоги угоди щодо українських корисних копалин – FT
|ЄC не поставив крапку в питанні конфіскації активів РФ
|Урсула фон дер Ляєн: Україна отримає доступ до SAFE - нової кредитної програми ЄС з оборони
|Макрон розглядає місію ООН як альтернативу європейським військам в Україні, - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар США стабільний до євро, зміцнюється до фунта та єни
|Європейські ринки акцій знижуються на торгах у п'ятницю
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,5147 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 21.03.25
|Недостатній рівень капіталу з великих банків має тільки Укрексімбанк - Рожкова
|Рожкова вірить в успішну приватизацію Укргазбанку та Сенс Банку, але не цього року
|Нацбанк опублікує сценарії стрес-тестів банків наприкінці весни, це не буде «Армагеддон» – Рожкова
Бізнес
|Революція людиноподібних роботів ближче, ніж ви думаєте – гендиректор NVIDIA
|Європа прагне переманити американських науковців, оскільки Трамп скорочує їхнє фінансування - Politico
|Boston Dynamics демонструє нові можливості робота Atlas
|Tesla Cybercab отримає меншу батарею, ніж у Model 3, але зможе подолати більшу відстань
|NVIDIA та xAI приєдналися до ініціативи Microsoft, MGX та BlackRock по розбудові інфраструктури ШІ
|Вартість соцмережі X повернулась до $44 млрд – ціни, за яку Маск купив Twitter у 2022 році
|У Канаді скасували участь Tesla в автошоу у Ванкувері