Долар США стабільний до євро, зміцнюється до фунта та єни

Долар США стабільний у парі з євро на торгах у п'ятницю, слабко зміцнюється до фунта стерлінгів та єни.

Деяку підтримку долару надає загальний відхід від ризиків на світових ринках, зазначає аналітик Pepperstone Майкл Браун, слова якого наводить The Wall Street Journal.

Інвестори не налаштовані вкладати кошти в ризиковані активи в умовах невизначеності щодо перспектив світової економіки, а також нових кроків президента США Дональда Трампа, каже експерт.

Браун, однак, не чекає тривалого зміцнення долара, зазначаючи, що американська валюта більше за всіх схильна до коливань, пов'язаних із наслідками торговельної політики США.

Федеральна резервна система цього тижня зберегла базову ставку в діапазоні 4,25-4,5% річних, знизивши, при цьому, прогнози для темпів зростання економіки США і підвищивши прогнози інфляції на найближчі два роки. Регулятор також відзначив підвищення невизначеності щодо перспектив економіки.

Пара євро/долар за даними на 14:15 EET у п'ятницю торгується на рівні $1,0855 порівняно з $1,0854 напередодні.

Курс фунта становить $1,2948 проти $1,2967 на закриття попередньої сесії.

Британський ЦБ у четвер залишив базову ставку на позначці 4,5%. У повідомленні Банку Англії за підсумками засідання також було наголошено на занепокоєнні економічною невизначеністю, причому, як усередині країни, так і глобально.

Курс долара в парі з єною піднялася під час торгів до 148,97 єни порівняно з 148,78 єни на закриття ринку в четвер. Курс американської валюти до офшорного юаня становить 7,2517 юаня проти 7,2523 юаня напередодні.

