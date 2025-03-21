Європейські ринки акцій знижуються на торгах у п'ятницю

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи знижуються на торгах у п'ятницю, інвестори вивчають європейські статдані та новини компаній, а також аналізують результати засідань центральних банків.

Трейдери також очікують голосування Бундесрату щодо законопроєкту про пом'якшення обмежень на державний борг у Німеччині. Законопроєкт, підтриманий Бундестагом раніше цього тижня, передбачає звільнення від обмежень видатків на оборону і безпеку, а також створення фонду, що фінансується за рахунок запозичень, у розмірі 500 млрд євро для вкладень в інфраструктуру Німеччини.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 об 11:47 EET опустився на 0,67% - до 549,28 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втратив 0,38%, німецький DAX - 0,9%, французький CAC 40 - 0,67%, італійський FTSE MIB - 0,55%, іспанський IBEX 35 - 0,26%.

Банк Англії в четвер залишив базову ставку на позначці 4,5%. У повідомленні Банку Англії за підсумками засідання відзначалася занепокоєність економічною невизначеністю. Центральний банк Швеції (Riksbank) зберіг ключову ставку на рівні 2,25%, Швейцарський національний банк (SNB) - знизив на 25 б.п., до мінімальних із 2022 року 0,25%. Рішення всіх трьох центробанків збіглися з прогнозами аналітиків, за даними Trading Economics.

У середу Федрезерв очікувано зберіг базову ставку на колишньому рівні (4,25-4,5%), знизивши при цьому прогнози для темпів зростання економіки США і підвищивши очікування щодо інфляції на найближчі два роки. Регулятор також відзначив зростання невизначеності щодо перспектив економіки.

Індекс споживчої довіри у Великій Британії в березні зріс до мінус 19 пунктів порівняно з мінус 20 пунктами місяцем раніше, повідомляється у звіті аналітичної компанії NIQ GfK. Аналітики очікували зниження до мінус 21 пункту.

Індекс ділової довіри у Франції в березні знизився до 96 пунктів із 97 у лютому, повідомило Національне статистичне управління Insee. Консенсус-прогноз аналітиків передбачав 97 пунктів. При цьому загальний показник ділового клімату в країні підвищився до 97 пунктів з 96 місяцем раніше.

Найбільше зростання в складі Stoxx Europe 600 демонструють котирування акцій швейцарської Swissquote Group Holding (+3,6%), німецького сервісу доставки Delivery Hero (+2,3%), шведської телекомунікаційної компанії Tele2 (+2,2%).

У зниженні лідирує німецький виробник лубрикантів Fuchs SE (-6,9%). Компанія у 2024 році наростила доподатковий прибуток, проте її виручка знизилася, не виправдавши очікувань ринку.

Британський власник мережі магазинів спортивних товарів JD Sports Fashion втрачає 4,7% капіталізації, німецький оборонний концерн Rheinmetall AG - 4,5%.

Папери інших представників ВПК також дешевшають, зокрема італійської Leonardo - на 3,2%, шведської Saab AB - на 2,2%, французьких Thales і Dassault Aviation - на 1,4% і 0,5% відповідно.

Ринкова вартість Antofagasta зменшується на 4%. Котирування паперів інших гірничодобувних компаній у Лондоні також опускаються, зокрема Glencore - на 2,6%, Anglo American - на 2,2%, BHP - на 0,4%.

Unilever, один із провідних світових постачальників товарів повсякденного попиту, повідомив, що має намір продати торговельну марку Vegetarian Butcher виробнику нідерландської Vivera, що спеціалізується на виробництві вегетаріанських продуктів харчування. Акції компанії дешевшають на 0,2%.