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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,5147 грн/$1
12:36 21.03.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 21 березня 2025 року.
|Показник
|20.03.2025
|21.03.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.5622
|41.5147
|-0.11
Данные: НБУ.Курс НБУ на 21 березня- 41,5410 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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