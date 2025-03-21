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Банкіри спрогнозували курс гривні у найближчі місяці
09:46 21.03.2025 |
Курс гривні до кінця червня 2025 року коливатиметься в межах 41,2-41,5 грн/дол., а з другої половини року можливий традиційний сезонний розворот у бік девальвації.
Про це заявив президент Асоціації українських банків Андрій Дубас під час брифінгу "Фінансова стабільність та валютні виклики: що чекає українців у 2025 році?", передає кореспондент Укрінформу.
"Прогнозувати на весь рік важко. Я думаю, що до кінця червня гривня відносно американського долара буде коливатися в межах 41,2-41,5. Після червня може бути традиційний її розворот в іншу сторону, так, як триває буквально останніх 10 років", - зазначив Дубас.
Таку сезонність він пояснює значною часткою АПК в українській економіці.
"У нас в Україні є сезонний фактор, коли з літа до кінця року українська гривня девальвує. В українській економіці аграрний сектор займає велику частку. І коли аграрії готуються до посівної, вони можуть закуповувати більше паливно-мастильних матеріалів або посівного матеріалу", - сказав експерт.
Дубас підкреслив, що Нацбанк має достатньо резервів для контролю валютного курсу та недопущення різких коливань.
"Обсяг золотовалютних резервів України надає Національному банку достатні можливості для контролю курсової динаміки та запобігання різким валютним коливанням", - зауважив він.
Експерт не погоджується з показником, закладеним Міністерством фінансів у проєкт державного бюджету на 2025 рік, - 45 грн/дол.
"Міністерство фінансів в проєкті державного бюджету написало цифру 45 грн за американський долар. Сьогодні ми маємо ₴41 за американский долар. Я думаю, що до кінця року гривня може девальвувати, але я переконаний, що вона не девальвує до 45 грн/дол.", - підсумував президент АУБ.
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