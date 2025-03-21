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Ціни на золото падають з рекордних максимумів через зміцнення долара
08:37 21.03.2025 |
Ціни на золото впали на азіатських торгах у п'ятницю, продовживши падіння з нещодавніх рекордних максимумів на тлі тиску з боку сильнішого долара, оскільки трейдери ставлять на те, що процентні ставки в США залишаться незмінними в найближчій перспективі.
Жовтий метал все ще торгується вище рівня 3 000 доларів за унцію, який було подолано минулого тижня, оскільки попит на активи-прихістки залишається високим в умовах підвищеної невизначеності щодо економіки США і торгових мит президента Дональда Трампа.
О 06:57 EET спот-золото подешевшало на 0,5% до 3 029,61 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в травні подешевшали на 0,2% до 3 037,09 доларів за унцію. Спотові ціни досягли рекордного рівня в 3 057,51 доларів за унцію на початку цього тижня.
Падіння цін на золото з рекордних максимумів було спричинене, головним чином, відновленням долара, який відіграв всі свої втрати після засідання Федеральної резервної системи в середу.
Долар підтримала зростаюча впевненість у тому, що ФРС залишить процентні ставки незмінними в найближчій перспективі на тлі підвищеної невизначеності щодо економічного зростання і мит Трампа.
Трейдери також, схоже, проігнорували неодноразові заклики Трампа до ФРС знизити ставки.
Раніше цього тижня центральний банк залишив ставки незмінними і дав зрозуміти, що не змінюватиме їх у найближчій перспективі на тлі невизначеності щодо стійкої інфляції та впливу мит Трампа. ФРС також знизила свій прогноз зростання на 2025 рік і підвищила прогноз інфляції.
Це змусило трейдерів зробити ставку на те, що ФРС не матиме достатніх стимулів для зниження процентних ставок у найближчій перспективі, особливо з огляду на те, що центробанк прагне отримати більше ясності щодо економіки та тарифів Трампа.
Тиск на ціни на більш широкі метали також чинило сильне зміцнення долара. Ф'ючерси на платину знизилися на 0,7% до $987,15 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,8% до $33,735 за унцію.
Серед промислових металів, ціни на мідь знизилися в п'ятницю після різкого зростання на спекуляціях щодо скорочення поставок через мита Трампа. Оптимізм щодо заходів стимулювання в Китаї, який є найбільшим імпортером міді, також сприяв зростанню цін на мідь.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,2% до $9 910,30 за тонну після того, як на початку тижня вони перевищили позначку $10 000 за тонну. Травневі ф'ючерси на мідь впали на 0,3% до $5,1020 за фунт.
Червоний метал отримав вигоду від спекуляцій щодо планів Трампа запровадити 25% мита на весь імпорт міді в США, що може серйозно обмежити американські поставки в найближчій перспективі.
У Китаї кілька мідеплавильних заводів зупинили роботу в зазвичай напружений період на тлі зростаючого дефіциту мідного концентрату. Очікується, що дефіцит рафінованої мідної продукції з Китаю також призведе до зростання цін у найближчій перспективі.
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