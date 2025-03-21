Акції в Азії стримані на тлі ставок і невизначеності з митами. Ралі стимулів в Китаї згасає

У п'ятницю більшість азіатських акцій торгувалися у флетово-низькому діапазоні, оскільки інвестори перетравили перспективи підвищення торгових мит і процентних ставок в США, в той час як китайські ринки ще більше відійшли від ралі, викликаного стимулюючими заходами.

Японські ринки мало рухалися в режимі наздоганяючої торгівлі, оскільки дані по споживчій інфляції, які виявилися трохи вищими, ніж очікувалося, підвищили ймовірність подальшого підвищення процентних ставок Банком Японії.

Регіональні ринки відстежували посередню нічну сесію на Уолл-стріт, оскільки змішані сигнали від Федерального резерву, постійні загрози підвищення торговельних мит і зростаючі побоювання з приводу уповільнення економіки США тримали трейдерів в стороні від торгів.

Ф'ючерси на американські фондові індекси трохи виросли на азіатських торгах, оскільки Волл-стріт все ще приваблювала покупців після недавнього падіння до шестимісячних мінімумів. Але інвестори залишалися в основному на межі через нові торгові мита, а президент Дональд Трамп нещодавно дав зрозуміти, що дедлайн 2 квітня залишається в силі.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX виросли в п'ятницю на 0,1% і 0,7% відповідно. Торгівля відновилася після вихідного дня в четвер.

Дані по індексу споживчих цін за лютий виявились дещо вищими, ніж очікувалось, що підтвердило очікування Банку Японії щодо доброчесного циклу і залишило бети на подальше підвищення ставок центральним банком у фокусі уваги.

Хоча загальна інфляція сповільнилась порівняно з попереднім місяцем, ключовий показник базової інфляції, за яким слідкує Банк Японії, знову перевищив цільовий показник центрального банку в 2% в річному вимірі.

Це сталося через кілька днів після того, як Банк Японії залишив ставки незмінними, але дав зрозуміти, що очікує, що інфляція залишиться високою цього року. Аналітики очікують, що Банк Японії наступного разу підвищить ставки в травні, після підвищення на 25 базисних пунктів в січні.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,3% і 0,2% відповідно, а гонконгський індекс Hang Seng просів на 0,6%. Всі три індекси цього тижня почали фіксувати прибутки після сильного зростання в цьому році на тлі зростаючого оптимізму щодо подальших заходів стимулювання в країні. Китайські технологічні акції, особливо ті, що котируються в Гонконзі, значно виграли від зростання інтересу до можливостей штучного інтелекту в Китаї.

Це призвело до того, що індекс Hang Seng сильно постраждав від фіксації прибутку після того, як цього тижня він злетів до більш ніж трирічного максимуму завдяки сильним акціям основних технологічних компаній. Ці акції мали найбільшу вагу в індексі в четвер і п'ятницю.

Основна увага зараз прикута до планів Пекіну щодо додаткових стимулюючих заходів після того, як уряд нещодавно окреслив заходи, спрямовані на стимулювання приватного споживання.

Більш широкі азіатські ринки мало рухалися на фоні відсутності нових сигналів, в той час як обережність щодо глобальної економіки тримала трейдерів в стороні. Австралійський ASX 200 виріс на 0,4%.

Сінгапурський індекс Straits Times впав на 0,1%, а південнокорейський KOSPI додав 0,2%.

На настрої в Південній Кореї тиснуло очікування рішення щодо імпічменту президента Юн Сук Йола, яке зараз затримується більш ніж на три тижні.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились у флеті, оскільки нещодавній відскок до п'ятитижневих максимумів, схоже, сповільнився.