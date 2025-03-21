Долар США зміцнився після того, як ФРС заявила не поспішає знижувати ставки

У п'ятницю долар США виріс проти основних конкурентів після найкращого одноденного зростання за останні три тижні, коли Федеральна резервна система США повідомила, що не буде поспішати зі зниженням процентних ставок.

Чутливі до ризиків австралійський і новозеландський долари знизилися після різкого падіння в четвер, оскільки занепокоєння з приводу негативного впливу на економіку агресивної кампанії президента США Дональда Трампа щодо глобальних торговельних мит погіршило настрої.

О 06:36 EET індекс долара по відношенню до кошика з шести валют був на 0,21% вище і склав 104,01, після зміцнення на 0,36% в четвер.

Цього тижня індекс впав до п'ятимісячного мінімуму на позначці 103,19 після стійкого зниження з максимуму з кінця 2022 року на позначці 110,17 13 січня, оскільки надії на експансивну політику Трампа поступилися місцем побоюванням, що розпочата ним глобальна торгова війна може спровокувати рецесію в США.

У середу політики ФРС залишили ставки без змін і дали зрозуміти, що знизять їх на два раза по 0.25 пункту в кінці цього року, що відповідає середньому прогнозу, який був зроблений три місяці тому.

«Ми не будемо поспішати», - сказав голова ФРС Джером Пауелл, підкресливши виклик, з яким стикаються політики в управлінні мінливими митами Трампа, і потенційний вплив на внутрішню економіку.

Новий раунд взаємних мит очікується 2 квітня.

«Ми бачимо деякі ознаки потенційного розвороту долара США ... ціна зараз рухається до максимумів діапазону цієї недавньої фази консолідації», - сказав Кріс Вестон, керівник аналітичного відділу Pepperstone.

«Напередодні оголошення Трампа про взаємні мита 2 квітня зростає ризик того, що учасники ринку скоротять шорти по долару США і будуть прагнути зайняти більш нейтральну позицію».

Євро, який має найбільшу вагу в індексі долара, знизився на 0,18% до $1,0831 після падіння на 0,45% в четвер.

«Схоже, що ринок втратив деяку впевненість в тому, що євро/долар може досягти 1,1000, і спот-курс, схоже, вирізає діапазон від 1,0950 до 1,0800», - сказав Вестон.

Фунт стерлінгів знизився на 0,19% до $1,2943.

Долар додав 0,42% до 149,40 єни.

У середу Банк Японії утримався від чергового підвищення ставок і попередив про посилення економічної невизначеності після підвищення мит США щодо торговельних партнерів.

«Загальне враження, яке справила прес-конференція (голови Банку Японії Кадзуо Уеда), свідчить про те, що його основні прогнози залишаються обережними, - сказав Шокі Оморі, головний стратег Mizuho Securities.

Враховуючи, що ФРС навряд чи швидко перейде до «голубиної» позиції, очікується, що крос-курси єни - особливо пара долар-єна - або залишатимуться стабільними у вузькому діапазоні, або продовжать тенденцію до знецінення єни».

Валюти-антиподи, які не входять до індексу долара, зазнали більших втрат у четвер.

Новозеландський долар знизився на 0,13% до $0,5750 на останній сесії після падіння більш ніж на 1% напередодні. Валюта втратила позиції, незважаючи на дані в четвер, які показали, що економіка вийшла з рецесії в минулому кварталі.

Австралієць ослаб на 0,21% до $0,6290 після падіння на 0,86% у четвер.