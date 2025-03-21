Американські індекси знизились в умовах нестабільної торгівлі на тлі економічних і митних прогнозів

У четвер мериканські акції закрилися трохи нижче після коливань між прибутками і збитками, оскільки інвестори оцінювали останню порцію економічних даних і заяву Федеральної резервної системи щодо митних проблем.

Тиск на продаж посилився в останні тижні після того, як низка економічних показників сигналізувала про те, що економіка і споживчі настрої можуть охолонути, оскільки адміністрація Трампа вводить взаємні торгові мита.

Тим не менш, акції зростали протягом трьох з попередніх чотирьох сесій, а базовий індекс S&P виріс більш ніж на 1% в середу після того, як ФРС залишила процентні ставки незмінними, як і очікувалося, і вказала на ймовірність зниження процентних ставок цього року на дві чверті пункту, що відповідає середньому прогнозу, який був зроблений три місяці тому.

Центральний банк також заявив, що бачить уповільнення економічного зростання і, принаймні, тимчасово вищу інфляцію.

«Ситуація дуже мінлива. Новини дуже волатильні, - сказав Стівен Массокка, старший віце-президент Wedbush Securities в Сан-Франциско. «Ринок дуже зосереджений на них, і багато чого буде залежати від того, як певні новини розгортатимуться протягом наступних кількох тижнів».

«Ми досягли дна, але коли я дивлюся на короткостроковий потік новин, я не маю великої надії на те, що ми раптово вирвемося з цієї ситуації», - додав він.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 11,31 пункту, або на 0,03%, до 41 953,32, S&P 500 - на 12,40 пункту, або на 0,22%, до 5 662,89, а Nasdaq Composite - на 59,16 пункту, або на 0,33%, до 17 691,63.

Економічні дані в четвер показали, що щотижневі первинні заявки на допомогу з безробіття дещо зросли минулого тижня, хоча перспективи можуть бути похмурими через скорочення державних витрат, рівень процентних ставок та політичну невизначеність.

Конференційна рада повідомила, що показник майбутньої економічної активності впав на 0,3% в лютому після зниження на 0,2% в січні.

Згідно з даними LSEG, учасники ринку очікують скорочення ставки ФРС на 63 базисних пункти цього року, при цьому ймовірність зниження ставки щонайменше на 25 базисних пунктів на червневому засіданні становить 71%.

Технології були серед найслабших з 11 основних секторів і мали найбільшу негативну вагу, в той час як енергетика зросла, оскільки ціни на нафту зросли майже на 2% після того, як Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Ірану.

Перспективи прибутку компаній останнім часом погіршуються через невизначеність щодо мит, але акції Darden Restaurants підскочили на 5,77% після того, як власник мережі Olive Garden дав позитивний прогноз щодо впливу мит на його бізнес.

Акції Accenture впали на 7,26%, що стало найбільшим денним падінням за рік, після того, як консалтингова компанія заявила, що зусилля адміністрації Трампа зі скорочення федеральних витрат призвели до затримок і скасування нових контрактів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,38 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі Nasdaq - у співвідношенні 1,72 до 1.

Індекс S&P 500 показав 12 нових 52-тижневих максимумів і не зафіксував жодного нового мінімуму, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 31 новий максимум і 102 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах склав 13,06 млрд. акцій, порівняно з 16,28 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.