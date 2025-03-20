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Долар США зміцнюється до євро й фунта, дешевшає до єни

15:44 20.03.2025 |

Фінанси

 

Долар США зміцнюється до євро й фунта стерлінгів на торгах у четвер, дешевшає в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,38%, ширший WSJ Dollar Index - 0,35%.

Трейдери оцінюють підсумки засідань Федеральної резервної системи (ФРС) і Банку Англії, а також заяви президента Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард.

Федрезерв у середу очікувано зберіг базову ставку на колишньому рівні (4,25-4,5%), знизивши водночас прогнози для темпів зростання економіки США й підвищивши прогнози інфляції на найближчі два роки. Регулятор також відзначив підвищення невизначеності щодо перспектив економіки. Медіанний прогноз керівників ФРС, як і раніше, передбачає, що ставка буде знижена загалом на 50 базисних пунктів до кінця 2025 року.

Британський ЦБ у четвер залишив базову ставку на позначці 4,5%. За її збереження на колишньому рівні проголосували вісім із дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC), один виступив за її зниження на 25 базисних пунктів. У повідомленні Банку Англії за підсумками засідання також наголошено на стурбованості економічною невизначеністю, причому як усередині країни, так і глобально.

Курс фунта за даними на 14:35 EET у четвер становить $1,2951 проти $1,3005 на закриття попередньої сесії.

Пара євро/долар торгується на рівні $1,0839 порівняно з $1,0905 напередодні.

Глава ЄЦБ Лагард заявила під час виступу в Європарламенті в четвер, що запровадження Вашингтоном мита у 25% на імпорт європейських товарів скоротить темпи зростання ВВП єврозони на 0,3 відсоткового пункту протягом першого року, а відповідні заходи погіршать негативні наслідки для економіки. Водночас вона не очікує серйозного посилення інфляційного тиску в регіоні.

Курс долара в парі з єною опустилася під час торгів до 148,6 єни порівняно з 148,69 єни на закриття ринку в середу. Курс американської валюти до офшорного юаня піднявся до 7,2491 юаня проти 7,2298 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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