Ціни на золото досягли рекордно високого рівня понад $3 050, оскільки ФРС зберігає прогноз щодо зниження ставок

Ціни на золото зросли до рекордних максимумів на торгах в Азії в четвер на тлі ослаблення долара, оскільки Федеральна резервна система все ще сигналізує про ще як мінімум два зниження процентної ставки цього року.

Жовтий метал продовжив серію нещодавнього зростання, оскільки продовжував отримувати зиск від підвищеного попиту на прихісток через зрив перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом, мляві мирні переговори між Росією і Україною та зростання невизначеності щодо економіки США за президента Дональда Трампа.

Спотове золото подорожчало на 0,2% до рекордного рівня у 2 057,36 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в квітні, досягли піку в 3 065,09 доларів за унцію.

Останній раунд зростання жовтого металу відбувся на тлі ослаблення долара і прибутковості казначейських облігацій після засідання ФРС у середу.

Центральний банк залишив процентні ставки незмінними, як і очікувалося, водночас зберігши прогнози щодо зниження процентних ставок на 50 базисних пунктів до кінця 2025 року.

Цей прогноз з'явився навіть попри те, що ФРС прогнозувала вищу інфляцію та сповільнення економічного зростання цього року.

Але загальний меседж ФРС все ще залишається обережним на тлі зростаючої невизначеності щодо економічних наслідків політики Трампа. Ця невизначеність була основним чинником зростання цін на золото в останні тижні, оскільки тривалі втрати в ризикових активах змушували інвесторів шукати безпечні гавані.

Трамп також закликав до зниження процентних ставок, оскільки його адміністрація готується оприлюднити низку торговельних мит у найближчі тижні.

Очікується, що зниження ставок також сприятливо позначиться на цінах на золото, оскільки вони знижують альтернативну вартість інвестицій в неприбуткові активи. Ця тенденція, у поєднанні зі значним попитом на активи-прихістки, може підтримувати ціни на золото до кінця року.

Більшість дорогоцінних металів зросли, чому сприяло послаблення долара. Ф'ючерси на платину зросли на 0,1% до 1010,20 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,6% до 34,413 доларів за унцію.

Промислові метали також виграли від ослаблення долара, в той час як оптимізм щодо китайських стимулюючих заходів і спекуляції щодо мит Трампа також сприяли зростанню.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів досягли п'ятимісячного максимуму в $10 049,40 за тонну, а травневі ф'ючерси на мідь стабілізувалися біля 10-місячного піку в $5 1443 за фунт.

Минулого місяця ціна на мідь сильно зросла, оскільки Трамп погрожував запровадити мита на імпорт міді в США - сценарій, який може серйозно обмежити внутрішні поставки, що призведе до зростання цін.

Зовсім недавно ціна на мідь зросла завдяки оптимізму щодо додаткових стимулюючих заходів у Китаї, який є найбільшим імпортером міді. Пекін окреслив плани щодо збільшення фіскальної підтримки цього року, особливо для споживчих витрат.