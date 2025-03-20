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Ціни на нафту зростають на тлі покращення прогнозів попиту та послаблення долара США
08:15 20.03.2025 |
Ціни на нафту зросли в четвер через ослаблення долара США і на тлі позитивних прогнозів щодо попиту в США після того, як запаси палива скоротилися більше, ніж очікувалося.
О 06:23 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 43 центи, або на 0,6%, до 71,21 долара за барель, що є найвищим рівнем з 3 березня. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 38 центів, або на 0,6%, до 67,54 долара.
Урядові дані США показали більше, ніж очікувалося, скорочення запасів дистилятів минулого тижня, включаючи дизельне паливо і топковий мазут, які впали на 2,8 млн барелів, випередивши падіння на 300 000 барелів, що очікувалося в опитуванні Reuters.
«Перспективи попиту на нафту в США залишаються здоровими, незважаючи на зниження обсягів пасажирських авіаперевезень», - зазначають аналітики JP Morgan, додаючи, що зниження туристичної активності в США не свідчить про більш широке послаблення перспектив попиту.
Світовий попит на нафту в середньому склав 101,8 млн барелів на добу (б/д), що на 1,5 млн б/д більше, ніж в минулому році, зазначають аналітики.
Запаси нафти в США зросли на 1,7 млн барелів, що перевищило очікування щодо збільшення на 512 000 барелів, які були озвучені в попередньому опитуванні Reuters.
Зростанню цін на нафту також сприяло ослаблення долара, який перебуває в низхідному тренді з кінця лютого.
«Протягом тижня слабкість долара надавала певну підтримку цінам на нафту, деномінованим в доларах», - зазначила старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.
Вона додала, що нафтові інвестори зберігають надію на перспективу зниження процентних ставок Федеральним резервом на 50 базисних пунктів до кінця року.
Глобальні премії за ризик зросли після того, як в середу Ізраїль розпочав нову наземну операцію в Газі, порушивши перемир'я, яке тривало майже два місяці.
Сполучені Штати продовжили авіаудари по об'єктах Хуті в Ємені у відповідь на напади угруповання на кораблі в Червоному морі. Президент США Дональд Трамп також пообіцяв покласти на Іран відповідальність за майбутні атаки хуситів.
У середу президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення ударів по енергетичних об'єктах у війні з Росією може настати швидко, припустивши, що обидві сторони наближаються до припинення вогню, що може призвести до послаблення санкцій і повернення російських поставок на ринок.
Близькосхідний посланець Трампа Стів Віткофф заявив, що в неділю в Саудівській Аравії відбудеться черговий раунд переговорів між офіційними особами Росії та США з метою зупинити війну.
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