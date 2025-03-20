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Акції в Азії зростають після рішення ФРС. Китай постраждав від фіксації прибутку в технологічному секторі
08:04 20.03.2025 |
Більшість азіатських акцій виросли в четвер, слідуючи за зростанням на Волл-стріт після того, як Федеральна резервна система не запропонувала ніяких сюрпризів у своєму рішенні по ставці, в той час як китайські ринки відстали після того, як зоряне ралі поступилося місцем фіксації прибутку.
Регіональні ринки зросли по всьому світу, слідуючи за стрибком на Волл-стріт більш ніж на 1% за одну ніч після того, як ФРС залишила ставки без змін і не запропонувала жодних змін у своїх прогнозах щодо зниження ставок.
Ф'ючерси на американські фондові індекси зросли на азіатських торгах, оскільки ринки відчули певне полегшення після того, як ФРС оголосила про відсутність радикальних дій в умовах назріваючої торгової війни і глобальних економічних потрясінь. Побоювання цього призвели до того, що минулого тижня Волл-стріт впав до шестимісячного мінімуму.
Але центральний банк скоротив свій річний прогноз зростання і заявив, що очікує вищу інфляцію.
В Азії обсяги торгів були дещо обмежені через вихідний день в Японії. Ф'ючерс на Nikkei 225 впав на 0,1%.
Австралійський ASX 200 виріс на 1,1%, відновившись після нещодавнього семимісячного мінімуму.
Настрої на австралійських ринках значною мірою були підтримані м'якшими, ніж очікувалося, даними по зайнятості, які показали несподіване скорочення зростання робочих місць в лютому.
М'які дані посилили очікування зниження процентної ставки Резервним банком Австралії, враховуючи, що він продемонстрував підхід до подальшого пом'якшення монетарної політики, що ґрунтується на даних, після її зниження в лютому. Очікується, що головними міркуваннями РБА будуть більш м'яка інфляція та охолодження ринку праці.
Але хоча австралійські дані по ринку праці дійсно показали скорочення в лютому, інші показники свідчать про те, що ринок праці все ще залишається сильним.
Усі азіатські ринки зросли, слідуючи за силою Волл-стріт. Оптимізм щодо подальшого стимулювання Китаю також підтримував азіатські ринки протягом минулого тижня, допомагаючи їм протистояти слабкості їхніх світових аналогів.
Південнокорейський індекс KOSPI виріс на 0,5%, а сінгапурський індекс Straits Times додав 0,7%.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися позитивно, оскільки індекс відскочив від нещодавнього дев'ятимісячного мінімуму.
Гонконгський індекс Hang Seng був аутсайдером в Азії, впавши на 1,1% з трирічного максимуму. Найбільшу вагу в індексі мали місцеві акції технологічних та інтернет-компаній, оскільки інвестори фіксували прибутки від зоряного злету в цьому секторі цього року.
Зростаюча впевненість у можливостях китайського штучного інтелекту в поєднанні з оптимізмом щодо нових стимулюючих заходів з боку Пекіна стали найбільшими рушіями фондового ралі в Гонконгу в цьому році. У 2025 році індекс Hang Seng зріс майже на 25%, що значно випереджає його глобальні аналоги.
Але в четвер це ралі зазнало певного охолодження.
Більш широкі китайські ринки також впали: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite знизилися на 0,6% і 0,3% відповідно.
Основна увага зосереджена на додаткових фіскальних заходах з боку Пекіна для підтримки приватних витрат і стимулювання економічного зростання, після обнадійливих сигналів від політиків минулого тижня.
На монетарному фронті Народний банк Китаю в четвер, як і очікувалося, залишив базову кредитну ставку без змін.
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