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Долар коливається, оскільки ФРС заспокоює нерви ринку прогнозом зниження ставок
07:56 20.03.2025 |
Долар ослаб у четвер після того, як Федеральна резервна система США заявила, що зниження процентних ставок цього року можливе, навіть незважаючи на невизначеність щодо мит в США, в той час як фунт досяг чотиримісячного максимуму напередодні рішення Банку Англії щодо монетарної політики.
Американські політики прогнозують два ймовірних зниження процентних ставок цього року на чверть пункту, що відповідає середньому прогнозу три місяці тому, навіть незважаючи на те, що вони очікують уповільнення економічного зростання і підвищення інфляції. У середу ФРС залишила базову ставку «овернайт» незмінною в діапазоні 4,25%-4,50%.
«Ми не збираємось поспішати зі змінами», - сказав голова ФРС Джером Пауелл. «Наша поточна політична позиція добре підходить для того, щоб впоратися з ризиками і невизначеностями, з якими ми стикаємося... Правильно буде дочекатися більшої ясності щодо того, що відбувається в економіці».
Коментарі Пауелла та заява ФРС підкреслили виклик, з яким стикаються політики, коли вони намагаються зорієнтуватися в планах президента Дональда Трампа стягувати мита на імпорт з країн-торговельних партнерів США та в їхньому впливі на економіку.
«Той факт, що економіка зростає, безробіття низьке, а інфляція все ще залишається високою, означає, що процентні ставки залишаться до кінця літа», - зазначають економісти ING у своїй записці.
«ФРС буде остерігатися занадто швидких дій, враховуючи перспективу більш високих темпів інфляції».
Трейдери оцінюють у 66 базисних пунктів пом'якшення з боку ФРС в цьому році, приблизно два зниження ставок на 25 б.п. кожне, причому зниження в липні вже повністю враховано в ціні, свідчать дані LSEG.
Кайл Родда, старший аналітик фінансових ринків Capital.com, сказав, що Пауелл добре зробив, підкресливши, що ФРС має намір подолати одноразовий ціновий шок, викликаний тарифами, і залишатиметься уважним до ризиків для зростання і ринку праці.
«Я думаю, що саме тому ми побачили зростання акцій і падіння долара - фактично це означає, що ставки все ще мають бути знижені, незважаючи на очікуваний стрибок інфляції цього року», - сказав він.
У четвер Японія закрита на вихідні, що призвело до спокійного ранку в Азії на валютних ринках.
Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести конкурентів, був стабільним на рівні 103,41 на початку торгів, але коливався близько до п'ятимісячного мінімуму, досягнутого на початку цього тижня. Євро востаннє був стабільним на рівні $1,09085.
Єна трохи зміцнилась до 148,36 за долар, через день після того, як Банк Японії залишив ставки без змін і попередив про зростання глобальної економічної невизначеності, припустивши, що час подальшого підвищення ставок буде залежати в значній мірі від наслідків від американських мит.
Стерлінг досяг чотиримісячного максимуму в $1,3015 напередодні політичного рішення Банку Англії, де, як очікується, центральний банк збереже ставки на низькому рівні в очікуванні впливу на економіку митного наступу Трампа.
Оскільки інфляція у Великобританії твердо застрягла вище цільового показника в 2%, Банк Англії з літа минулого року знизив вартість запозичень менше, ніж Європейський центральний банк і ФРС, що сприяло уповільненню темпів зростання країни.
У той же час турецька ліра впала до рекордно низького рівня 42 за долар, перш ніж відіграти більшу частину денних втрат в середу, після того як влада затримала головного політичного конкурента Тайіпа Ердогана.
Після ослаблення до рекордно низького рівня 42 за долар в середу, ліра закрилася на рівні 37,665 за долар, що на 2,6% нижче. Рано вранці в Азії в четвер за неї давали 38 за долар.
Австралійський долар впав на 0,35% до $0,6335 після того, як зайнятість в Австралії несподівано знизилася в лютому, закінчивши сильну серію вражаючого зростання, оскільки розпечений ринок праці трохи розслабився, хоча рівень безробіття залишився стабільним.
Минулого місяця Резервний банк Австралії вперше за чотири роки знизив процентні ставки, але попередив, що подальше пом'якшення не може бути гарантоване, оскільки напрочуд сильний ринок праці може призвести до зростання інфляції.
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