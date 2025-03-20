Індекси Волл-стріт зросли після того, як ФРС залишила ставки без змін

Американські акції зросли в середу після того, як Федеральна резервна система залишила ставки без змін, як і очікувалося, а центральний банк та інвестори продовжують оцінювати вплив митної політики президента Дональда Трампа на економіку та інфляцію.

Центральний банк зберіг базову процентну ставку по кредитах овернайт без змін в діапазоні 4,25%-4,50% і вказав, що зниження процентної ставки на дві чверті пункту ймовірне в кінці цього року, що відповідає середньому прогнозу, який був зроблений три місяці тому. ФРС також прогнозує повільніше економічне зростання і вищу інфляцію.

Політики розійшлися в думках щодо подальших дій, вказуючи на невизначеність серед членів ФРС щодо того, як впоратися з наслідками планів Трампа.

ФРС також заявила, що зменшить темпи скорочення свого все ще значного балансу, оскільки стикається з проблемами в оцінці ринкової ліквідності під час триваючого глухого кута в Конгресі США щодо зняття ліміту державних запозичень.

«З огляду на зростаюче занепокоєння щодо мит і того, як вони можуть вплинути на зростання та інфляцію в США», - сказав Маттіас Шайбер, керівник групи з управління мульти-активними рішеннями Allspring Global Investments в Лондоні, - «ФРС зайняла широко очікувану "вичікувальну» позицію щодо ставок».

Шайбер додав: «На 2025 рік ринок процентних ставок наразі очікує, що ФРС знизить ставки приблизно до 3,75% до кінця року. Багато чого буде залежати від того, як розвиватиметься компроміс між інфляцією і зростанням - зростання може продовжувати слабшати, і ФРС, можливо, доведеться знижувати ставки сильніше, ніж очікувалося».

Згідно з даними, зібраними LSEG, трейдери все ще очікують, що ФРС до грудня двічі знизить вартість запозичень щонайменше на 25-базисних пункти, при цьому ймовірність зниження ставок щонайменше на 25 базисних пунктів у червні становить 62,2%.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 383,32 пункти, або на 0,92%, до 41 964,63, S&P 500 - на 60,63 пункти, або на 1,08%, до 5 675,29, а Nasdaq Composite - на 246,67 пункти, або на 1,41%, до 17 750,79.

Акції продовжили зростання після виступу голови ФРС Джерома Пауелла, який заявив, що ще занадто рано визначати, чи вплинуть американські мита на інфляцію, і що важко оцінити, наскільки будь-яке зростання цін пов'язане з цими зборами.

«Ринок в першу чергу шукав будь-що, що зменшило б невизначеність, і я думаю, що Пауелл просто намагався зберегти перспективи, - сказав Рассел Прайс, головний економіст Ameriprise Financial в Трої, штат Мічиган, - Інфляційні очікування просто не відповідають дійсності.

«Інфляційні очікування трохи зросли, а показники ВВП трохи знизилися, тому ринок сприймає це як те, що ФРС не додала до загального фону невизначеності, який в даний час тисне на акції».

Європейський Союз з квітня посилить квоти на імпорт сталі, щоб скоротити приплив ще на 15%, заявив високопоставлений чиновник ЄС, в якості кроку, спрямованого на запобігання затоплення європейського ринку дешевою сталлю після введення Вашингтоном нових мит.

Акції Boeing підскочили на 6,84% після того, як авіабудівник заявив, що не бачить короткострокового впливу мит.

Аналітики кажуть, що ринки здебільшого очікують на заяви Трампа щодо взаємних торговельних бар'єрів, які він впроваджує з 2 квітня.

Кожен з 11 секторів S&P 500 виріс, на чолі з майже 2% зростанням споживчих дискреційних акцій.

Останніми тижнями американські акції опинилися під тиском розпродажу після того, як низка економічних показників сигналізувала про те, що економіка та споживчі настрої можуть охолонути на тлі зростання занепокоєння щодо торговельної політики. Тим не менш, акції продемонстрували ознаки досягнення дна, зафіксувавши зростання на трьох з останніх чотирьох сесій.

Багато компаній також знизили свої прогнози прибутку, останньою з них стала General Mills. Власник Pillsbury знизив свій річний прогноз продажів, що призвело до падіння акцій на 2,05%.

Провідний індекс S&P 500 підтвердив минулого тижня, що знаходиться в стані корекції після падіння на 10% від свого нещодавнього максимуму. Технологічний індекс Nasdaq також підтвердив корекцію 6 березня, в той час як індекс «блакитних фішок» Dow знаходиться приблизно на відстані більше 3% від порогу корекції.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 2,92 до 1, а на Nasdaq - у співвідношенні 2,4 до 1.

Індекс S&P 500 показав сім нових 52-тижневих максимумів і один новий мінімум, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 33 нових максимуми і 114 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 13,53 млрд. акцій, порівняно з 16,34 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.