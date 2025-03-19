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АНАЛІТИКА

НБУ шукає технологічного провайдера для тестування е-гривні

 

Національний банк України знаходиться на стадії пошуку технологічного провайдера, який допоможе реалізувати платформу для пілотного тестування е-гривні, повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

"Ми працюємо і маємо підтвердження в зацікавленості від декількох українських банків бути учасниками цього проєкту. Рухаємось, це дослідження", - сказав він у подкасті "Що з економікою?".

За словами Шабана, НБУ планує тестувати е-гривню разом із банками та бізнесом, вивчаючи її поведінкові аспекти, але рішення про емісію поки не ухвалено.

"Ми не прийняли рішення про початок емісії цифрової гривні. В законі про платіжні послуги була стаття, яка впровадила такий вид національної валюти - е-гривні поряд з готівковою і безготівковою. Тепер гривня може бути і цифровою", - зазначив представник НБУ.

Він додав, що законодавче підґрунтя емісії є, але для початку Нацбанк планує пілотувати певні технологічні аспекти, ствердити або спростувати певні свої гіпотези.

Тестування е-гривні планується у відкритому середовищі, з реальними учасниками: з власниками гаманців, які будуть ці пілотні гривні витрачати, і з мерчантами, які ці гривні будуть приймати, пояснив Шабан.

Від наголосив, що в цьому тестуванні НБУ хоче дослідити саме поведінкові аспекти, аби зрозуміти чи виконує цифрова гривня функції грошей.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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