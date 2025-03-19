Фінансові новини
- |
- 19.03.25
- |
- 18:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ шукає технологічного провайдера для тестування е-гривні
17:04 19.03.2025 |
Національний банк України знаходиться на стадії пошуку технологічного провайдера, який допоможе реалізувати платформу для пілотного тестування е-гривні, повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан.
"Ми працюємо і маємо підтвердження в зацікавленості від декількох українських банків бути учасниками цього проєкту. Рухаємось, це дослідження", - сказав він у подкасті "Що з економікою?".
За словами Шабана, НБУ планує тестувати е-гривню разом із банками та бізнесом, вивчаючи її поведінкові аспекти, але рішення про емісію поки не ухвалено.
"Ми не прийняли рішення про початок емісії цифрової гривні. В законі про платіжні послуги була стаття, яка впровадила такий вид національної валюти - е-гривні поряд з готівковою і безготівковою. Тепер гривня може бути і цифровою", - зазначив представник НБУ.
Він додав, що законодавче підґрунтя емісії є, але для початку Нацбанк планує пілотувати певні технологічні аспекти, ствердити або спростувати певні свої гіпотези.
Тестування е-гривні планується у відкритому середовищі, з реальними учасниками: з власниками гаманців, які будуть ці пілотні гривні витрачати, і з мерчантами, які ці гривні будуть приймати, пояснив Шабан.
Від наголосив, що в цьому тестуванні НБУ хоче дослідити саме поведінкові аспекти, аби зрозуміти чи виконує цифрова гривня функції грошей.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп задоволений годинною розмовою із Зеленським: ми знаходимося на правильному шляху
ТОП-НОВИНИ
|«Біла книга» ЄС щодо оборони передбачає 2 млн снарядів для України щороку
|Україна і Росія провели великий обмін полоненими
|Саміт лідерів ЄС підтримає трибунал для Путіна під егідою Ради Європи, але без Угорщини
|Насильницькі зникнення в Україні, вчинені російською владою, є злочинами проти людяності - Незалежна комісія ООН
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ шукає технологічного провайдера для тестування е-гривні
|Курс долара США помірно підвищується до основних світових валют перед засіданням ФРС
|Apple розширює функцію Tap to Pay ще на 9 європейських країн
|Українські акції та євробонди відреагували падінням на розмову Трампа з Путіним
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5866 грн/$1
|Фондові індекси Європи змінюються без єдиної динаміки
Бізнес
|Huawei може незабаром втратити ліцензію на продаж комп'ютерів з Windows китайським покупцям
|Відбувся офіційний реліз GIMP 3.0
|Google купує ізраїльський стартап з кібербезпеки Wiz за $32 млрд
|BYD представила електромобілі, які заряджаються так само швидко, як заправляються традиційні авто
|Компанія Ілона Маска xAI придбала відеостартап, який працює за аналогією Sora від OpenAI
|Qualcomm представила нові чипи Snapdragon G для портативних ігрових консолей
|Bloomberg: Apple додасть у навушники AirPods можливість синхронного перекладу мови