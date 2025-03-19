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Курс долара США помірно підвищується до основних світових валют перед засіданням ФРС
15:55 19.03.2025 |
Долар США помірно зміцнюється до євро, фунта стерлінгів і японської єни на торгах у середу.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,35%, ширший WSJ Dollar Index - 0,3%.
Трейдери очікують підсумків дводенного засідання Федеральної резервної системи (ФРС), які будуть підбиті в середу, о 20:00 к. ч.
Більшість аналітиків і учасників ринку вважає, що Федрезерв залишить відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами в діапазоні 4,25-4,5% річних за підсумками березневого засідання.
О 20:30 к. ч. розпочнеться пресконференція голови ФРС Джерома Пауелла. Інвестори уважно стежитимуть за його виступом, а також оцінюватимуть оновлені макроекономічні прогнози, включно з прогнозом керівників ФРС щодо подальшої траєкторії ставки.
Євро за даними на 15:13 EET торгується на рівні $1,09, зі зниженням на 0,42% від рівня закриття вівторка.
Споживчі ціни в єврозоні в лютому збільшилися на 2,3% у річному вираженні, йдеться у звіті статистичного управління Європейського союзу, який представив остаточні дані. Попередньо повідомлялося про їх підвищення на 2,4%. Експерти не очікували перегляду оцінки, повідомляє Trading Economics.
Інфляція в єврозоні сповільнилася порівняно із січнем, коли вона становила 2,5%.
Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у лютому сповільнилося до 2,6% у річному вираженні (2,7% місяцем раніше), стало мінімальним із січня 2022 року.
Споживчі ціни в єврозоні минулого місяця зросли на 0,4% відносно січня. Попередньо повідомлялося про підвищення на 0,5%, і експерти не очікували перегляду оцінки. У січні показник знизився на 0,3%.
Курс фунта опустився на 0,3%, до $1,2962.
У четвер завершиться засідання Банку Англії. Учасники ринку й аналітики вважають, що британський регулятор збереже вартість запозичень на рівні 4,5% річних.
Курс долара в парі з єною збільшилася на 0,37%, до 149,83 єни.
Банк Японії зберіг ключову процентну ставку на рівні 0,5% річних за підсумками засідання 18-19 березня. Рішення ЦБ збіглося з консенсус-прогнозом експертів, зазначає Trading Economics.
У повідомленні за підсумками засідання регулятор відзначив збереження високої невизначеності щодо перспектив японської економіки через ситуацію у світовій торгівлі.
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