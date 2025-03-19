Фінансові новини
- |
- 19.03.25
- |
- 15:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українські акції та євробонди відреагували падінням на розмову Трампа з Путіним
13:32 19.03.2025 |
Котирування українських акцій на Варшавській та Лондонській фондових біржах (WSE) після суттєвого зростання у понеділок та вівторок у середу падають після повідомлень про результати другої розмови президента США Дональда Трампа із Володимиром Путіним: за загальних позитивних слів щодо прогресу у перемовинах домовленість про припинення вогню не була досягнута.
Згідно з даними WSE, станом на 12:10 за Києвом акції агрохолдингу "Агротон" із землею біля фронту подешевшали на 8,01%, Milkiland - на 7,33%, Coal Energy із зупиненими через війну шахтами - на 7,30%, KSG-Agro - на 4,62%, найбільшого у країні виробника цукру "Астарти" - на 2,29%, найбільшого у світі експортера олії "Кернел" - на 2,36%.
Лише акції агрохолдингу ІМК показали зростання на 4,17%
На Лондонській біржі, де нема такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП з ранку серед знизився на 2,16%, тоді як акцій гірничо-рудної компанії Ferrexpo - на 12,01% (щоправда компанія в цей день випустила ще й річний звіт із зростанням збитків та повідомлення про ініціювання міжнародного арбітражу з Україною через 49% акцій Полтавського ГЗК).
Котирування суверенних українських єврооблігацій, за даними Франкфуртської фондової біржи, впали у середу на 1,3-2,6%, а ВВП-варанти подешевшали на 0,25%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Саміт лідерів ЄС підтримає трибунал для Путіна під егідою Ради Європи, але без Угорщини
ТОП-НОВИНИ
|Насильницькі зникнення в Україні, вчинені російською владою, є злочинами проти людяності - Незалежна комісія ООН
|Фінляндія очолить коаліцію цивільного захисту для будівництва укриттів в Україні
|Зеленський сьогодні проведе розмову з Трампом
|У Туреччині затримали опозиційного мера Стамбула, який є головним суперником Ердогана
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Apple розширює функцію Tap to Pay ще на 9 європейських країн
|Українські акції та євробонди відреагували падінням на розмову Трампа з Путіним
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5866 грн/$1
|Фондові індекси Європи змінюються без єдиної динаміки
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 19.03.25
|Ціни на золото досягли рекордно високого рівня, оскільки попит на прихісток зростає напередодні рішення ФРС щодо ставки
|Акції в Азії стишилися на фоні охолодження ралі в Китаї, а Японія піднялась після рішення Банку Японії
Бізнес
|Google купує ізраїльський стартап з кібербезпеки Wiz за $32 млрд
|BYD представила електромобілі, які заряджаються так само швидко, як заправляються традиційні авто
|Компанія Ілона Маска xAI придбала відеостартап, який працює за аналогією Sora від OpenAI
|Qualcomm представила нові чипи Snapdragon G для портативних ігрових консолей
|Bloomberg: Apple додасть у навушники AirPods можливість синхронного перекладу мови
|Процесори Intel Panther Lake затримуються до 2026 року — нова дорожня карта
|Штучний інтелект зрівняється з людиною уже за п'ять-десять років – прогноз Google