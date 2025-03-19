Фінансові новини
- |
- 19.03.25
- |
- 12:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5866 грн/$1
12:30 19.03.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 19 березня 2025 року.
|Показник
|18.03.2025
|19.03.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.5521
|41.5866
|0.08
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 19 березня- 41,5658 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Фінляндія очолить коаліцію цивільного захисту для будівництва укриттів в Україні
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський сьогодні проведе розмову з Трампом
|У Туреччині затримали опозиційного мера Стамбула, який є головним суперником Ердогана
|Трамп заявив, що Путін не вимагав припинити допомогу Україні
|Зеленський: На сьогодні немає серйозних дефіцитів у озброєнні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5866 грн/$1
|Фондові індекси Європи змінюються без єдиної динаміки
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 19.03.25
|Ціни на золото досягли рекордно високого рівня, оскільки попит на прихісток зростає напередодні рішення ФРС щодо ставки
|Акції в Азії стишилися на фоні охолодження ралі в Китаї, а Японія піднялась після рішення Банку Японії
|Єна ослабла після рішення Банку Японії, долар вагається напередодні рішення ФРС
|Індекси Волл-стріт знизились через занепокоєння щодо мит, в очікуванні рішення ФРС
Бізнес
|Qualcomm представила нові чипи Snapdragon G для портативних ігрових консолей
|Bloomberg: Apple додасть у навушники AirPods можливість синхронного перекладу мови
|Процесори Intel Panther Lake затримуються до 2026 року — нова дорожня карта
|Штучний інтелект зрівняється з людиною уже за п'ять-десять років – прогноз Google
|Новий CEO Intel планує повністю змінити підхід до виробництва чипів та ШІ
|Китайський конкурент Tesla обирає місце для третього заводу в Європі: фаворит – Німеччина
|Starbucks зобов’язали виплатити $50 мільйонів кур'єру, який обпікся гарячою кавою